¿Crees que te estás quedando sin pelo?¿Cuánto cabello es normal que perdamos? Cómo influye la pandemia

MADRID, 9 Mar. (EDIZIONES) -

Con la pandemia hay numerosas personas que están acusando una mayor caída del cabello. ¿Podría estar relacionado? La respuesta es que sí. ¿En qué momento debemos sospechar de que quizá tengamos un problema y no se trata de algo puntual?

Entrevistamos en Infosalus para poder dilucidar todas estas preguntas al experto y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) al doctor Antonio Clemente Ruiz de Almirón quien afirma que, efectivamente, sí se están registrando mayores caídas de cabello en esta pandemia, resultado bien del estrés psicológico que implica esta etapa de nuestras vidas, o bien fruto del estrés físico, con efluvios o caídas después de superar la COVID por ejemplo, o cualquier otra enfermedad, dado que esto "no deja de ser estrés físico y puede hacer que se caiga más el pelo".

Según precisa la Fundación Piel Sana, de la AEDV, de cada 100 pelos que tenemos, siempre hay un 12-15% en fase de recambio; de manera que tardamos alrededor de cuatro años en renovar completamente la cabellera. "Los pelos tardan unos tres meses desde que mueren hasta que se caen definitivamente (y los vemos en la almohada o en el baño)", precisa la entidad.

En general, el doctor Clemente subraya que se nos caen al día una media de 100-200 cabellos diarios, de los cerca de 60.000 que tenemos en total, "un recambio normal y que le pasa a una persona sana", una caída que suele ser palpable en la ducha o con el cepillado.

NO SE CAE MÁS PELO POR LAVARLO CON FRECUENCIA

Aquí este experto quiere desmitificar la idea de que por lavarte el pelo a diario o con mucha frecuencia se te caiga más. Según explica, esto no es así, sino que con ese lavado el pelo que se ha soltado se termina de desprender, de forma que quien por ejemplo se lave el pelo una vez a la semana notará una caída más acusada del pelo. Además, destaca que las personas con el pelo corto, como los hombres, son menos conscientes de esa caída porque lo ven menos, si bien las personas con pelo largo dice que lo notan más.

El dermatólogo subraya a su vez que, normalmente, hay épocas en las que es normal que tenga lugar ese recambio del pelo, como el final del verano o durante el otoño. "Pero cuando vemos que hay un exceso de pelo que se cae y que este se prolonga en el tiempo, por encima de los 2-3 meses, puede haber un factor, un estrés físico o psicológico, un déficit de hierro, una enfermedad detrás, cuando se produce ese aumento de cabello de forma prolongada y por el que habría que preguntar a un especialista", remarca el doctor Clemente.

Es más, subraya que generalmente esa caída más acusada del cabello se produce a los 2-3 meses de que haya tenido lugar el desencadenante, por ejemplo, un parto, ya que supone un estrés físico para el cuerpo, o bien haber superado la COVID, o cualquier otra enfermedad, como puede ser un déficit de hierro, el examen de una oposición, o una mudanza, entre otras situaciones estresantes.

En este sentido, este dermatólogo advierte de que las dietas extremas son las que más pueden perjudicar a nuestro cabello, hacen que el pelo se debilite, por lo que insta a seguir siempre una dieta sana y equilibrada, como la mediterránea; descartando cualquier 'súperalimento' que puntualmente promocionan en las noticias para ello.

Eso sí, recuerda que ni el uso del secador, ni la forma del cepillado, ni el empleo de la gomina, ni del casco de la moto, pese a la creencia popular, dañen el cabello, pudiendo favorecer una mayor caída del mismo. Es más, destaca que científicamente no han demostrado eficacia contra la caída más acusada del cabello el empleo de jabones específicos, como así los venden en farmacias.

CUÁNDO CONSULTAR

En última instancia, el miembro de la AEDV hace hincapié en que si en algún momento puntual se nos cayera el pelo un poco más de la cuenta no hay que alarmarse hasta que esto comience a alargarse hasta el par de meses, por ejemplo: "El tener un poco más de caída temporal no hay que alarmarse. Pero cuando empezamos a ver mucha caída y de forma prolongada en el tiempo, durante 2-3 meses, entonces sí conviene acudir al especialista".

De hecho, avisa de que si se cae el pelo más esto no significa que tengas alopecia sino que puede significar un aumento en el recambio. "Cuando te quedas calvo no hay un aumento de la caída del pelo sino que este se va haciendo fino y el que se cae no vuelve a aparecer. Normalmente, el paciente que se queda calvo está súper feliz porque no ve más pelo en el cepillo, pero en realidad no es así. Hay un montón de alopecias que producen destrucción de folículos y no cursan con que tú veas un aumento de pelo en la ducha o en el cepillado. Cuando veas un cierto clareo, cambios en el cuero cabelludo asociados a una disminución de densidad puede que tengamos entonces una alopecia", remarca el miembro de Clínica Clemente de Murcia.