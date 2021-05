4 de cada 10 españoles usa protección solar más preocupado por el envejecimiento que por la aparición de un melanoma

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El 40 por ciento de los españoles que utiliza protección solar está más preocupado por el envejecimiento de la piel que de padecer un melanoma, según revela el un estudio europeo realizado por Garnier Delial dentro del Grupo L'Oréal, publicado a propósito del Día Mundial del Melanoma, que se celebra este domingo.

Así, en el estudio se recoge que cerca de la mitad de los españoles encuestados (44%) afirmaron ponerse protección solar en cara y cuerpo "a veces, cuando está muy soleado y hace calor fuera". Son las mujeres las que tienden a protegerse más la piel todos los días, según este estudio, un 26 por ciento lo hace en el cuerpo y un 31 por ciento en la cara, independientemente de la estación. Destaca el grupo joven de 16 a 24 años, que es el que más se protege cara y cuerpo, en un 16 por ciento y 19 por ciento respectivamente.

Murcia es la región de España que más se protege el cuerpo a diario, junto con Madrid, que también destaca en protección diaria facial. Como regiones más concienciadas, destacan Islas Baleares y Cantabria, donde solo el 3 por ciento de la población dice no protegerse nunca. Resaltan Andalucía o Islas Canarias como aquellas regiones que, en mayoría y pese a su alta insolación, solo aplican protector a veces, "cuando está soleado y hace calor fuera". Sorprende también La Rioja, donde el 20 por ciento de los encuestados reconoce no ponerse protección en el cuerpo ni en la cara nunca.

Según se desprende del estudio, el verano es la principal época en la que se aplica crema solar, un 88 por ciento. Además, los españoles asocian la protección solar con vacaciones en un 43 por ciento. De ahí que la actividad que más se relaciona con la aplicación de un filtro solar alto (SPF50) sea un día en la playa. Para los autores del estudio, resulta preocupante el que no se asocia daño solar con salidas puntuales a por un café o desplazamiento al trabajo, pues 1 de cada 4 personas piensa que no hay que aplicar protección en esos casos. Los más responsables resulta ser la población de entre 45 y 54 años (95%), frente al 77 por ciento de la población más joven.

Atendiendo a criterios geográficos, son los gallegos los que la utilizan en verano más (94%). Los que están concienciados hasta en invierno son Madrid, Murcia y Castilla y León, en la que más de un 20 por ciento de los encuestados la usan entonces.

En cuanto al factor de protección, en España el SPF más común es el 50, de hecho, un 43 por ciento de los encuestados apuestan por ello. Por otro lado, son las mujeres quienes tienden a elegir filtros más altos (49% frente al 38% de hombres), siendo ellos son los que usan los filtros solares bajos.

Por regiones, Extremadura, Islas Canarias y La Rioja destacan por tener más de la mitad de los encuestados confiando en SPF50. La Rioja, de hecho, destaca en los dos extremos: son los que más emplean el filtro más alto, pero también uno de los más bajos, SPF10, ya que 1 de cada 4 afirman hacerlo. Por otro lado, los 'after sun' son productos muy valorados, ya que la población está muy concienciada con la reparación y el cuidado de la piel después de la exposición solar. En este sentido, 3 de cada 4 encuestados considera que es igual de importante que la protección.

Así las cosas, pese a que más de 7 de cada 10 encuestados ha experimentado quemaduras solares en los últimos diez años, con especial incidencia en la población joven, existen razones que impiden prevenirlas mediante la aplicación de un filtro. Sobre todo, "nos olvidamos de hacerlo antes de salir de casa" (27%) o "no creemos que sea necesario para la cantidad de sol a la que nos expondremos" (23%). Según la encuesta, "las mujeres son más olvidadizas y los hombres consideran más que no es necesario". Sorprende, así, que en una ciudad costera como Alicante, un tercio de los encuestados no la use porque no considere que vaya a recibir el sol suficiente para ello y que los que se olvidan más sean Islas Baleares y Valencia.

Por último, en cuanto al efecto de la Covid-19 en materia solar, según este estudio, la pandemia ha provocado que el 75 por ciento de los adultos encuestados "echen de menos el sol", siendo Galicia, Islas Canarias y La Rioja los más destacados. Asimismo, también ha facilitado ser más conscientes de la propia salud, incluyendo protección solar. Esto se ha notado especialmente en el grupo de 25 a 34 años (un 39%) y, sobre todo, en Galicia, Andalucía, La Rioja e Islas Baleares.