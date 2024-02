El aumento de labios incrementa su demanda entre las mujeres jóvenes

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El aumento de labios incrementa su demanda en mujeres jóvenes en buena parte, según el Grupo de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET), por la influencia de redes sociales como TikTok o Instagram, descendiendo la media de edad de los 30 a los 20 en los últimos años.

Según señalan desde el GEDET, el hecho de que el resultado sea a día de hoy temporal, dado que el ácido hialurónico (AH) es un material reabsorbible, podría ser causa también del aumento de la demanda.

La dermatóloga del GEDET, Natalia Jiménez, señala que las más jóvenes "buscan mayor volumen que a edades superiores en las que se da prioridad a unos labios hidratados y armónicos en proporción".

"En el caso de las más jóvenes, las redes sociales tienen un papel determinante: gran parte de los filtros que se emplean en vídeos y fotos aumentan el volumen de los labios, numerosas influencers cuentan en primera persona su experiencia con materiales de relleno y son habituales las publicaciones donde se muestra el antes y después de la técnica, lo que las anima a consultar", aclara la experta.

Por su parte, la dermatóloga también del GEDET, Paula Aguayo, advierte que "preferiría no realizarlo en las edades más tempranas por la repercusión que pueda tener en su huella estética futura, un concepto del que la paciente debe responsabilizarse antes de comenzar".

De esta manera, la experta aclara que existen dos tipos de tratamientos con infiltración de ácido hialurónico: los dirigidos a recuperar volúmenes perdidos con el paso del tiempo y los enfocados a modificar rasgos adquiridos genéticamente con el objetivo de acercarse a los cánones de belleza.

"En adolescentes y jóvenes prácticamente solo se contempla este segundo objetivo, es un grupo vulnerable a las redes sociales. Y también hay un auge por la llegada de los materiales reabsorbibles como el hialurónico porque suponen reversibilidad, y esto cautiva a los jóvenes", añade.

Respecto a la huella estética, Paula Aguayo explica que esta puede ser positiva o negativa, ya que "el AH es reabsorbible, pero al infiltrarlo se integra en el propio tejido modificándolo en cierta manera".

"Esto puede resultar en una huella estética positiva, si se trata con el producto adecuado y se respetan los tiempos entre infiltraciones; o en una huella negativa, con modificación excesiva y no armónica de la anatomía del labio, si se trata precozmente o con hialurónicos muy densos, dando lugar a los de tamaño desmesurado que por desgracia vemos con frecuencia", advierte.

"NO SE TRATA DE RALENTIZAR EL ENVEJECIMIENTO"

En esta línea, otra de las dermatólogas del GEDET, la doctora Elia Roo, afirma que "ya no se trata de ralentizar el envejecimiento, sino de transformar. Los labios tienen que estar en armonía con el resto del rostro y un volumen exagerado otorga un resultado artificial".

"Convertir esta técnica en un complemento de moda sin considerar que se trata de un acto médico que requiere un conocimiento del profesional médico tiene riesgos", subraya.

Asimismo, la experta advierte de que "este procedimiento se ha abaratado, y al no ser un relleno permanente, no se considera peligroso, cuando no está exento de complicaciones. Por ello es importante un buen diagnóstico y una correcta técnica de inyección".