CASTELLÓ 31 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El doctor David Ayala, dermatólogo del Centro Médico Vithas Castellón, ha asegurado, coincidiendo con la celebración de la fiesta de Halloween, que "hay que tener especial cuidado en el uso de cosméticos de baja calidad porque pueden provocar alteraciones del pH, e incluso causar problemas como eczemas de contacto, es decir, irritación e inflamación de la piel al entrar en contacto con este tipo de productos".

El especialista, además, ha señalado que "otro gran problema de usar este tipo de maquillajes oclusivos es que puede empeorar o generar brotes de acné, acné comedogénico, por oclusión de los poros, hay que tener en cuenta que estos maquillajes tienen texturas más densas, más concentración de ceras y aceites, lo que sirve para prolongar su duración en la piel, por eso aumenta el riesgo de ocluir los poros y generar una erupción acnéica".

Con el objetivo de no ocasionar problemas en la piel, el especialista recomienda algunas claves para evitar estos inconvenientes dérmicos como "elegir un maquillaje de calidad, utilizar un producto de maquillaje que sea hipoalergénico, para disminuir el riesgo de los eczemas de contacto, y también que sea no comedogénico u oilfree, para que no provoque obstrucción en los poros".

Otro consejo que ha destacado el doctor es que "antes de maquillar, hacer alguna prueba en el dorso de la mano, o en alguna área pequeña de la piel de la cara para comprobar la tolerancia del producto y, por supuesto, antes de aplicar el maquillaje, limpiar bien la cara, e incluso aplicar, aunque sea una base de crema hidratante, porque esto facilitará la extensión del producto y genera una película aislante que protege la piel".

En este sentido, el doctor Ayala ha insistido en que "si en algún momento la persona siente una sensación de calor, de picor, escozor en los ojos, o siente que aparece una erupción con lesiones habonosas como ronchas rojizas, sobreelevadas, o cualquier signo de inflamación, hay que retirar el maquillaje inmediatamente".

Y, por último, el especialista recomienda desmaquillar la cara al llegar a casa, con productos específicos desmaquillantes y tomarse el tiempo necesario para retirar el resto del producto.