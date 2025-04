La AEMPS retira dos productos cosméticos tras detectar un exceso de bacterias

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado, de manera preventiva, medidas voluntarias de cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de los productos cosméticos 'Noa Nox Mousse Limpiadora' y 'Lashes & More Total Serum' tras detectarse un recuento de microorganismos totales aerobios y mesófilos (bacterias, levaduras y mohos) superior a los límites establecidos, lo que podría suponer un riesgo para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

La anomalía fue detectada durante el análisis de una muestra de cada producto, realizado por el Laboratorio de Productos Biológicos y Biotecnología (LPBB) de la AEMPS. Los resultados de estos análisis indicaron que el lote 202211 del producto cosmético 'Noa Nox Mousse Limpiadora', así como el lote 20230730 del producto cosmético 'Lashes & More Total Serum' no cumplían con los límites microbiológicos establecidos, considerándose resultados no conformes.

Las muestras fueron tomadas en el marco de la campaña de control de mercado de productos cosméticos 2024-2025. Esta campaña, llevada a cabo en colaboración con las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, forma parte del Plan Sectorial para la Vigilancia del Mercado AEMPS 2022-2025 y tiene como objetivo comprobar la calidad microbiológica de los productos cosméticos comercializados actualmente en España.

La AEMPS ha comunicado esta alerta a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión y ha establecido una serie de recomendaciones dirigidas a las personas usuarias de estos productos.

En este sentido, ha recomendado a los usuarios que, si disponen de alguna unidad correspondiente a los lotes afectados, no la utilice y la devuelva al punto de compra o se dirija a la empresa responsable para su devolución. En cuanto a los puntos de venta, la AEMPS recomienda que revisen los productos en venta y almacenados en su establecimiento y si disponen de unidades pertenecientes a los lotes afectados, se retiren de la venta y se pongan en contacto con la empresa responsable.