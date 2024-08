La vacuna nasal contra la COVID-19 detiene la transmisión

Archivo - Woman using nasal spray

Archivo - Woman using nasal spray - GETTY//OPREAISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El desarrollo vertiginoso de las vacunas contra la COVID-19, apenas unos meses después de la aparición del virus, fue un triunfo de la ciencia moderna y salvó millones de vidas. Pero, a pesar de todo lo bueno que hicieron para reducir las enfermedades y las muertes, las vacunas no lograron poner fin a la pandemia debido a una debilidad notable: no pudieron detener la propagación del virus.

Ahora, un nuevo estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis (Estados Unidos) indica que las vacunas de próxima generación que se dirigen a los puntos de entrada del virus (la nariz y la boca) pueden hacer lo que las inyecciones tradicionales no pueden: contener la propagación de infecciones respiratorias y prevenir la transmisión. El estudio se publica en 'Science Advances'.

En concreto, utilizando una vacuna nasal contra la COVID-19 basada en la tecnología de la Universidad de Washington, aprobada para su uso en la India y autorizada a Ocugen para su posterior desarrollo en EE. UU., los investigadores demostraron que los hámsteres vacunados que desarrollaron infecciones no transmitieron el virus a otros, rompiendo el ciclo de transmisión. Por el contrario, una vacuna aprobada contra la COVID-19 que se inyecta no logró prevenir la propagación del virus. Los hallazgos proporcionan más evidencia de que las llamadas vacunas mucosas rociadas en la nariz o colocadas en la boca pueden ser la clave para controlar infecciones respiratorias como la influenza y el COVID-19 que continúan circulando y causando enfermedades y muertes significativas.

"Para prevenir la transmisión, es necesario mantener baja la cantidad de virus en las vías respiratorias superiores", expone el autor principal Jacco Boon, profesor de medicina, microbiología molecular y patología e inmunología. "Cuanto menos virus haya al principio, menos probabilidades hay de infectar a otra persona si tose o estornuda o incluso simplemente respira sobre ella. Este estudio demuestra que las vacunas mucosas son superiores a las vacunas inyectadas en términos de limitar la replicación viral en las vías respiratorias superiores y prevenir la propagación al siguiente individuo. En una situación de epidemia o pandemia, este es el tipo de vacuna que se necesita".

El desarrollo de vacunas que puedan controlar los niveles de virus en la nariz ha resultado complicado. Virus como el virus de la gripe, el SARS-CoV-2 (el virus que causa la COVID-19) y el virus respiratorio sincitial (VSR) se multiplican rápidamente en la nariz y se transmiten de persona a persona en unos pocos días desde la exposición inicial. Las vacunas inyectables tradicionales generan respuestas inmunitarias que pueden tardar una semana en alcanzar su máxima potencia y son mucho menos potentes en la nariz que en el torrente sanguíneo, lo que deja a la nariz relativamente desprotegida contra un virus que se multiplica y se propaga rápidamente.

En principio, una vacuna rociada o aplicada directamente en la nariz o la boca podría limitar la reproducción viral y, por lo tanto, reducir la transmisión al generar una respuesta inmunitaria justo donde más se necesita. Pero reunir evidencia de que las vacunas para las mucosas realmente reducen la transmisión ha resultado complicado. Los modelos animales de transmisión no están bien establecidos y el seguimiento de la transmisión de persona a persona es endiabladamente complicado, dada la cantidad y variedad de encuentros que una persona típica tiene en un día determinado.

Para este estudio, Boon y sus colegas desarrollaron y validaron un modelo de transmisión comunitaria utilizando hámsteres y luego lo utilizaron para evaluar el efecto de la vacunación por vía mucosa en la propagación del SARS-CoV-2. (A diferencia de los ratones, los hámsteres son naturalmente susceptibles a la infección por SARS-CoV-2, lo que los convierte en los animales de laboratorio ideales para un estudio de transmisión).

Los investigadores inmunizaron a grupos de hámsteres con versiones de laboratorio de vacunas aprobadas contra la COVID-19: la vacuna nasal iNCOVACC utilizada en la India o la vacuna inyectable de Pfizer. A modo de comparación, algunos hámsteres no fueron inmunizados. Después de dar a los hámsteres vacunados unas semanas para que sus respuestas inmunitarias maduraran por completo, los investigadores infectaron a otros hámsteres con SARS-CoV-2 y luego colocaron a los hámsteres inmunizados con los hámsteres infectados durante ocho horas. Este primer paso del experimento imita la experiencia de las personas vacunadas que se exponen a una persona con COVID-19.

Después de pasar ocho horas codeándose con hámsteres infectados, la mayoría de los animales vacunados se infectaron. Se encontró virus en la nariz y los pulmones de 12 de 14 hámsteres (86%) que habían recibido la vacuna nasal y 15 de 16 hámsteres (94%) que habían recibido la vacuna inyectada. Es importante destacar que, si bien la mayoría de los animales de ambos grupos estaban infectados, no lo estaban en el mismo grado. Los hámsteres que habían sido inmunizados por vía nasal tenían niveles de virus en las vías respiratorias entre 100 y 100.000 veces más bajos que los que habían recibido la inyección o no habían sido vacunados. El estudio no evaluó la salud de los animales, pero estudios anteriores han demostrado que ambas vacunas reducen la probabilidad de enfermedad grave y muerte por COVID-19.

El segundo paso del experimento arrojó resultados aún más sorprendentes. Los investigadores tomaron hámsters vacunados que posteriormente desarrollaron infecciones y los colocaron con hámsters sanos vacunados y no vacunados durante ocho horas para simular la transmisión del virus de una persona vacunada a otras.

Ninguno de los hámsteres expuestos a hámsteres vacunados por vía nasal se infectó, independientemente de si el hámster receptor había sido vacunado o no. En cambio, aproximadamente la mitad de los hámsteres expuestos a hámsteres vacunados por inyección se infectaron, nuevamente, independientemente del estado de inmunización del receptor. En otras palabras, la vacunación por vía nasal, pero no por inyección, rompió el ciclo de transmisión.

Estos datos, según Boon, podrían ser importantes a medida que el mundo se prepara para la posibilidad de que la influenza aviar, que actualmente causa un brote en las vacas lecheras, pueda adaptarse a los humanos y desencadenar una epidemia de gripe. Ya existe una vacuna inyectable contra la influenza aviar, y un equipo de investigadores de la Universidad de Washington está trabajando en una vacuna nasal para la influenza aviar.

"Las vacunas para las mucosas son el futuro de las vacunas contra las infecciones respiratorias", afirma Boon. "Históricamente, desarrollar estas vacunas ha sido un desafío. Todavía hay mucho que no sabemos sobre el tipo de respuesta inmunitaria que necesitamos y cómo obtenerla. Creo que vamos a ver muchas investigaciones muy interesantes en los próximos años que podrían conducir a grandes mejoras en las vacunas contra las infecciones respiratorias", concluye.