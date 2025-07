El tratamiento antiviral no logra frenar el Alzheimer en fase inicial

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo ensayo clínico ha descubierto que un antiviral común para las infecciones por herpes simple, el valaciclovir, no cambia el curso de la enfermedad en pacientes en las primeras etapas del Alzheimer, según investigadores de la Universidad de Columbia (Estados Unidos).

Los resultados del ensayo, dirigido por investigadores del Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia, se presentan en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer, celebrada en Toronto (Canadá).

La idea de que las infecciones por herpes desencadenan o contribuyen a la enfermedad de Alzheimer ha ido ganando terreno entre algunos científicos, lo que aumenta la esperanza de que los tratamientos contra el herpes podrían retardar la progresión de los síntomas del Alzheimer entre los pacientes. Ahora, este ensayo clínico contradice esta teoría.

Aproximadamente entre el 60% y el 70% de los estadounidenses están infectados con el virus del herpes simple, que causa herpes labial (generalmente VHS1) y herpes genital (VHS2). Una vez que remiten los síntomas de la infección inicial, los virus permanecen latentes en el sistema nervioso y pueden reactivarse periódicamente, provocando exacerbaciones de los síntomas.

Diversos estudios han encontrado conexiones entre las infecciones por herpes y el Alzheimer, incluyendo un estudio de autopsias que halló que el ADN del VHS1 a menudo se asociaba con placas amiloides en el cerebro de personas diagnosticadas con Alzheimer. Estudios adicionales han descubierto que las personas tratadas por infecciones por herpes tenían menos probabilidades de ser diagnosticadas posteriormente con Alzheimer que las personas con VHS positivo que no recibieron tratamiento antiviral.

"Basándonos en esos estudios previos, existía la esperanza de que el valaciclovir pudiera tener un efecto", apunta el investigador principal del ensayo, el doctor DP Devanand, profesor de psiquiatría y neurología y director de psiquiatría geriátrica. "Pero nadie había realizado un ensayo clínico para probar la idea".

El ensayo incluyó a 120 adultos, con una edad promedio de 71 años, todos diagnosticados con enfermedad de Alzheimer temprana o deterioro cognitivo leve, con imágenes o análisis de sangre que indicaban patología de Alzheimer. Todos los participantes presentaban anticuerpos que revelaban antecedentes de infecciones por herpes (principalmente VHS-1, y algunos VHS-2).

Los participantes fueron asignados aleatoriamente a tomar pastillas diarias que contenían valaciclovir o un placebo. Los investigadores midieron la función de la memoria de los pacientes y realizaron imágenes cerebrales para detectar depósitos de amiloide y tau asociados con el alzhéimer y otros cambios estructurales. Después de 18 meses, los investigadores descubrieron que los pacientes que tomaron placebo obtuvieron resultados ligeramente mejores en pruebas cognitivas que el grupo de valaciclovir, pero ninguna otra medida fue significativamente diferente.

"Buscábamos una señal de que el fármaco fuera mejor que el placebo, pero no la encontramos en este estudio", expone Devanand. "En cuanto a las demás medidas, a veces el grupo placebo tuvo un rendimiento ligeramente mejor, y a veces el grupo de tratamiento tuvo un rendimiento ligeramente mejor".

La agrupación de los participantes por edad, sexo y estado de la apolipoproteína E e4 no afectó los resultados. "Nuestro ensayo sugiere que los antivirales dirigidos al herpes no son eficaces para tratar el Alzheimer en sus etapas iniciales y no pueden recomendarse para tratar a estos pacientes con evidencia de infección previa por VHS. Desconocemos si el tratamiento antiviral a largo plazo tras una infección por herpes puede prevenir el Alzheimer, ya que no se han realizado ensayos clínicos prospectivos controlados", concluyen los investigadores.