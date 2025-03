La SEIMC recuerda que la vacunación contra la COVID-19 fue "un hito y un punto de inflexión"

BADALONA (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La portavoz de SEIMC y especialista en Microbiología y Parasitología del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Gema Fernández Rivas, ha afirmado que la vacunación contra la COVID-19 fue "un hito y un punto de inflexión" en el control de la pandemia, ya que la introducción de las vacunas la situación "cambió de rumbo" al propiciar que los casos que desarrollaban los pacientes fueran menos graves y, por ello, se redujeran los ingresos en UCI.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Fernández Rivas ha recordado que las primeras noticias sobre el virus SARS-CoV-2 las recibió a finales de 2019, "poco antes de Navidad", relacionadas con unos cuadros respiratorios de pacientes de China. "Al principio parecía una película, un mal sueño, porque tuvimos que tomar decisiones y acciones muy rápidas y quizá no estábamos del todo tan preparados como nos hubiera gustado en ese momento", ha relatado.

Fernández Rivas ha comentado que los momentos más complicados fueron durante las primeras semanas cuando todo el mundo se tuvo que confinar en sus hogares y el personal sanitario tuvo que hacer largas jornadas de trabajo para afrontar el aumento exponencial de contagios. "Fueron duros. Mis compañeros clínicos tenían que tomar decisiones duras a nivel de cómo atender al pacientes y nosotros en los laboratorios estábamos con unos medios que no eran los adecuados para hacer frente a esas peticiones y a esas pruebas masivas que teníamos que realizar", ha afirmado.

La portavoz de SEIMC ha añadido que en muchas ocasiones no tenían material de reactivos y se veían obligados a compartirlos con el resto de hospitales. "Incluso por Twitter nos decíamos: "Me hacen falta puntas para el analizador, yo tengo". Hubo colaboración para poder dar respuesta entre unos y otros", ha recordado.

'ONE HEALTH' CONTRA LA EXPOSICIÓN A LAS ZOONOSIS

La doctora ha recordado que las zoonosis llevan mucho tiempo entre nosotros y considera que es importante "tener una salud global o 'One Health' común entre animales, humanos y Medio Ambiente" para tener una fortaleza global más robusta. Esta situación se conseguiría, en palabras de Fernández Rivas, "controlando el origen para que no pueda pasar al hombre. Esto es ideal, es perfecto, pero no siempre ocurre".

En cuanto a la situación actual de la COVID-19, la doctora ha admitido que se están detectando pocos casos y que suele haber "pequeños picos de incidencia más cercanos al verano, creándose así una pequeña estacionalidad". La especialista en Microbiología y Parasitología ha manifestado que en invierno se están produciendo otro tipo de virus respiratorios como puede ser la gripe.

Férnandez Rivas ha dicho que como especialista médica ha podido sacar aprendizajes de la pandemia. "Una de las cosas que yo he aprendido, es que no podemos dar nada por hecho. Cuanto más piensas que sabes, es que menos sabes, porque nos ha dado una lección de ponernos al día rápido, de estudiar rápido, de tener soluciones rápidas, de ser diligentes de una forma rápida y de dar una respuesta rápida a la población", ha concluido.

957548.1.260.149.20250314101520