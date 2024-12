Sanitas abrirá su primer hospital general en el sur de Madrid en 2028

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica, Iñaki Peralta, ha anunciado este jueves la apertura del primer hospital de la compañía en el sur de Madrid, concretamente en el barrio de Arganzuela, que abrirá sus puertas en 2028, que va en línea con el objetivo de hacer frente a la creciente "demanda asistencial" experimentada en los últimos años.

"La demanda asistencial ha ido creciendo en los últimos años (...) es necesario desarrollar más servicios en los centros asistenciales, que tengan más tamaño y más complejidad", ha afirmado Peralta durante una rueda de prensa, en la que ha reconocido que satisfacer esta demanda es "el mayor reto" que tiene la industria.

El Hospital Sanitas Arganzuela será el séptimo hospital de la empresa en la capital, y contará con trece plantas, 19.500 metros cuadrados, 120 habitaciones, ocho quirófanos, servicio de Urgencias 24 horas, UCI, dos salas de endoscopia, 50 consultas externas de todas las especialidades, farmacia hospitalaria y análisis clínicos.

Este centro también será de carácter "sostenible", bajo en emisiones y con un consumo eléctrico de origen "100 por cien renovable", y tendrá tecnología "de última generación", permitiendo una conexión con el paciente desde su domicilio, y ofrecerá medicina predictiva y preventiva a través de dispositivos que serán entregados a los pacientes.

El edificio, propiedad de LaFinca Global Assets, está situado en la Calle Retama, número 1, y recibirá una inversión de 80 millones para su acondicionamiento, en el marco de la búsqueda de la compañía de la "excelencia médica" y la "digitalización", de forma que se aporten soluciones asistenciales y médicas diferentes.

"Se trata, por tanto, del quinto hospital de Sanitas en Madrid y el primero en el sur de la capital, una zona con escasa dotación asistencial", ha resaltado Peralta.

Asimismo, ha remarcado que la oferta de la zona se verá reforzada tanto con la inauguración de este hospital como de la apertura del centro médico de Pirámides, también en la zona sur de Madrid.

La apertura de este hospital se encuentra dentro del plan de expansión para el periodo 2024-2028, en el que se invertirán un total de 500 millones de euros (una mitad en desembolso directo, y la otras a través del mercado inmobiliario), y por el que se crearán 3.500 empleos, de los que 2.000 serán directos.

En lo que va de año, Sanitas ya ha abierto un centro médico en Madrid, dos centros de rehabilitación avanzada en Madrid y Barcelona, una residencia en Valencia, un 'senior living' --modelo de vivienda que está dirigido a personas mayores de 65 años--, seis clínicas dentales, y para 2025 prevé abrir las puertas del Hospital Blua Sanitas Valdebevas (Madrid), seis centros médicos en Córdoba, Bilbao, Barcelona, A Coruña, Sabadell y Palma de Mallorca.

Para 2026, Sanitas pondrá en marcha tres nuevas residencias y llegar a 250 clínicas dentales (en la actualidad cuenta con 216. En 2027 abrirá el Hospital Marina en Barcelona. Además, Peralta ha asegurado que seguirán contando con su estrategia de centros concertados, de forma que continúe ofreciendo "la más alta calidad asistencial" a los pacientes a lo largo de estos 10.000 centros por toda España.

PROYECTO DE SECUENCIACIÓN GENÓMICA

Además de la expansión de su infraestructura, Peralta ha manifestado que Sanitas está apostando por la medicina personalizada, para lo que ha iniciado el proyecto 'Mi Salud Genómica', con que el ya han logrado anticipar una enfermedad grave a un cuatro por ciento de los pacientes que han participado.

"Se han secuenciado ya casi 2.000 personas aseguradas de Sanitas (...) al 4 por ciento de las personas secuenciadas les estamos anticipando una enfermedad grave, probablemente terminal, pero que tiene tratamiento", ha dicho Peralta, tras lo que ha destacado que el proyecto es el "mayor" de toda Europa y que busca convertirse en uno de los más importantes del mundo.

En ese sentido, ha explicado que, aunque se les da una "mala" noticia" a los pacientes, se les intenta tranquilizar gracias a una monitorización del mismo, que busca detectar la afección de forma precoz y tratarla de forma prematura.

A otro 17 por ciento se les ha anticipado una "alta probabilidad" de sufrir enfermedades cardiovasculares y diabetes, por lo que se acaban desarrollando una serie de planes personalizados para evitar su aparición o retrasarlas lo máximo posible.

Estos análisis también ofrecerán noticias farmacogenómicas a todos los pacientes, que podrán conocer qué medicamentos pueden ser efectivos y cuáles pueden no funcionarles o incluso dañarles, pues "el 5 por ciento de los ingresos vienen de una medicación no adecuada", y ha reseñado que le "ha sorprendido" el alto porcentaje de medicamentos que no funcionan en algunas personas.

Sin embargo, solo se da información sobre las enfermedades que se pueden tratar, si bien guardan una muestra de sangre por si aparecen tratamientos para la afección.

"Este descubrimiento permite a nuestros doctores tener una muleta de seguridad a la hora de prescribir (...) Nuestros médicos creen que esa información es muy valiosa para salvar vidas", ha añadido Peralta, recordando que el plan de la empresa es secuencia a 100.000 personas para 2026 y convertirse en uno de los mayores proyectos del planeta, lo que permitirá la realización de numerosos estudios, un "entorno en el que a Sanitas se le va a ver cada vez más".

De hecho, ha pronosticado que este trabajo, unido a su colaboración a nivel internacional con otras entidades, incluidas estadounidenses, pondrá a Sanitas al nivel de información de las "grandes aseguradoras americanas".