Philips ampliará su capacidad de producción de respiradores hasta las 4.000 unidades semanales

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Royal Philips ha presentado este miércoles sus planes para duplicar la producción de respiradores de uso hospitalario en mayo y cuadruplicarla en el tercer trimestre de este año, con el objetivo de fabricar hasta 4.000 respiradores de uso hospitalario a la semana.

Dicho plan se basa en el aumento de producción que ya consiguió la compañía en el primer trimestre, lo que le ha permitido suministrar respiradores adicionales a los hospitales más afectados por el Covid-19 en regiones de China, el sur de Europa y Estados Unidos. "Estamos completamente comprometidos con el objetivo de ayudar a cuantos hospitales sea posible para diagnosticar, tratar y monitorizar al creciente número de pacientes con Covid-19", ha afirmado Frans van Houten, CEO de Royal Philips.

"Con este objetivo en mente", la compañía se ha movilizado desde enero y, en colaboración con sus socios Flex Ltd. y Jabil, señalan que será capaces de aumentar su capacidad de producción de respiradores. Las cadenas de montaje de la planta de Philips en Murrysville, en el oeste de Pensilvania (Estados Unidos) y de Flex se centran en la fabricación de respiradores de la gama Trilogy para ventilación invasiva y no invasiva, mientras que los centros de producción de Philips en California y de Jabil se dedican a la producción de los modelos Respironics V60, también diseñados para ventilación invasiva y no invasiva.

Asimismo, Philips está trabajando con sus proveedores en Estados Unidos, Europa y Asia para garantizar el suministro ininterrumpido de los más de 650 componentes que son necesarios para montar los respiradores de uso hospitalario. Esta es la fase que está limitando el aumento de la capacidad de producción y requiere el apoyo de todos los países involucrados.

NUEVO RESPIRADOR RESPIRONICS E30

Por otro lado, Philips ha anunciado también el lanzamiento de su nuevo respirador Respironics E30, un dispositivo versátil y fácil de usar para ventilación invasiva y no invasiva que ha sido diseñado para su producción a gran escala, y que, según Van Houten, "puede ser utilizado con total seguridad en situaciones en las que hay un acceso limitado a respiradores diseñados para unidades de cuidados intensivos".

"El respirador Philips Respironics E30 proporciona una amplia gama de opciones de tratamiento y este mismo mes podremos aumentar la capacidad de producción hasta las 15.000 unidades semanales", ha añadido.

Philips está ampliando rápidamente la producción de este nuevo respirador con las necesidades de los profesionales sanitarios y sus pacientes en mente, pero sin olvidar que sus productos deben cumplir los estándares de calidad establecidos para los dispositivos de uso médico. El 8 de abril, la FDA autorizó el uso de Respironics E30 en Estados Unidos durante la emergencia sanitaria suscitada por el COVID-19 a través de su procedimiento de Autorización de Uso de Emergencia (EUA).

Asimismo, Philips está cooperando con las autoridades sanitarias de otros países para lograr que el dispositivo esté disponible en todo el mundo. La fabricación de Respironics E30 comenzó en la fábrica que la compañía tiene en New Kensington (Pensilvania) y espera alcanzar una producción de 15.000 unidades semanales a lo largo de este mes.