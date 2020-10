Pacientes y sanitarios piden más información y apoyo a las enfermedades inflamatorias tipo 2

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pacientes y profesionales sanitarios reunidos en un encuentro virtual organizado por Sanofi Genzyme, bajo el título 'The Type 2 Inflammation Connection', han pedido más información y apoyo a las enfermedades inflamatorias tipo 2.

La inflamación tipo 2 es la base de enfermedades aparentemente no relacionadas entre ellas como son el asma, la dermatitis atópica, la esofagitis eosinofílica o la poliposis nasal.

Para ilustrar la realidad con la que conviven los pacientes con estas patologías, 'The Type 2 Inflammation Connection' ha expuesto el testimonio de hasta nueve pacientes, entre ellos, el caso de Julia, de 22 años, que padece asma grave y recientemente acabó ingresada en un hospital ya que las restricciones en algunas prácticas médicas debido a los protocolos sanitarios de la Covid-19 no consiguieron estabilizarla.

"Más conocimiento para una mejor calidad de vida Las patologías bajo el paraguas de la inflamación tipo 2 son enfermedades producidas por una respuesta excesiva del sistema inmunitario ante alérgenos u otros factores desencadenantes. En su desarrollo influyen factores predisponentes genéticos y factores desencadenantes ambientales", ha explicado la facultativo especialista de área en el servicio de Alergia del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y coordinadora de la Comisión de Relación con Asociaciones de pacientes de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) y de la escuela de pacientes, Virginia Rodríguez.

Las personas con una enfermedad inflamatoria de tipo 2 tienen un mayor riesgo de desarrollar otras patologías del mismo tipo, además de sufrir síntomas impredecibles, persistentes o incontrolables que disminuyen su calidad de vida. La falta de conocimiento sobre esta realidad por parte de profesionales sanitarios y pacientes impide que se puedan comprender totalmente estas patologías y cómo pueden estar interconectadas con otras enfermedades.

También dificulta su diagnóstico y tratamiento, alterando muy negativamente la calidad de vida de quienes las padecen, que a menudo son estigmatizados al desconocerse su problemática.

En este sentido, la doctora ha recalcado que la investigación y el conocimiento de estas enfermedades y la difusión entre pacientes y profesionales, permitirá un abordaje integrado de estos pacientes, mejorará sus síntomas y las limitaciones que le producen y, en definitiva, producirá un menor impacto de las enfermedades inflamatorias tipo 2.

"Es fundamental dar visibilidad a la problemática porque muchas veces se tienen los síntomas, pero como se desconoce la existencia de estas enfermedades, no se acude al médico", ha añadido la presidenta de la Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica (AEDESEO), Miriam Espinosa.

En este sentido, la doctora Rodríguez ha comentado que su curso crónico y, en ocasiones, su difícil control produce un importante impacto en quienes lo padecen, alterando su calidad de vida. "Para mí, uno de los peores momentos del día es cuando me levanto y veo las sábanas ensangrentadas de haber pasado la noche rascándome. Ir al trabajo o al colegio en estas condiciones es todo un reto", ha asegurado el presidente de la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica (AADA), Jaime Llaneza, que sufre dermatitis atópica grave, asma y varias alergias.

Además, el contexto actual de pandemia ha intensificado la estigmatización de los pacientes con enfermedades inflamatorias tipo 2. "El día a día es complicado al tener limitada la respiración junto al resto de comorbilidades asociadas. Ahora, con la COVID-19, por ejemplo, nos miran mal cuando tenemos un ataque de tos", ha explicado la presidenta de la Asociación de apoyo a personas afectadas por el asma de Bizkaia (ASMABI), Irantzu Muerza.

Finalmente, la madre de Julia y secretaria de Respira Sevilla y de la Federación Española de Asociaciones de Pacientes de Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER), Raquel Gómez, ha explicado que en el caso personal de su hija "no puede ser una persona independiente" y "sufre el impacto psicológico que tiene la falta de empatía de sus compañeros, que no entienden que está enferma porque aparentemente no lo parece".