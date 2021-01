Pacientes con EPOC piden acabar con los privilegios en acceso a la vacuna del COVID-19 y priorizar a los más vulnerables

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (APEPOC) ha reclamado acabar con los "privilegios" en el acceso a las vacunas contra el COVID-19 y priorizar a colectivos más vulnerables.

"Es una indecencia. Cada vacunado que se salta los criterios establecidos resta oportunidades a la población más vulnerable, como los enfermos de EPOC, algunos de los que llevan casi un año 'autoconfinados' en sus casas sin ver el final", ha afirmado la portavoz de APEPOC, Nicole Hass, tras conocerse las diferentes irregularidades que se están produciendo en diferentes puntos del país.

El protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad deja claro cuáles son los grupos prioritarios en esta primera fase de la inmunización: residentes y personal sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes y personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. Tras completar esos grupos, un hecho que aún no ha ocurrido, les siguen por orden de prioridad otro personal sanitario y sociosanitario y personas consideradas como grandes dependientes.

"Desde APEPOC hemos trasladado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, a la secretaria de Estado, Silvia Calzón y a la directora general de Farmacia, Patricia Lacruz, que el colectivo EPOC sea reconocido como colectivo de riesgo; sin embargo, no hemos obtenido respuesta alguna, ha relatado la portavoz. Si sobra un vial abierto, debes tener gente preparada de esos colectivos para no desperdiciar vacunas, pero no les pueden quitar dosis a personas vulnerables", ha agregado.

En este sentido, Hass pide al Gobierno y las comunidades autónomas que incluyan al colectivo que representa escuchando, simplemente, los criterios de la comunidad científica que a raíz de diversos estudios ha reconocido el mayor riesgo que sufren estos enfermos.

"No podemos dar la espalda a un colectivo que tiene siete veces más posibilidades de morir que otra persona por COVID. Exigimos al Ministerio de Sanidad y a las CCAA que incluyan en el siguiente grupo de vacunación a las personas con EPOC y comencemos a salvar vidas. Llevamos mucho tiempo diciéndolo. Nuestros enfermos han demostrado tener una ratio de mortalidad mayor que los demás. Están indefensos ante la COVID-19", ha concluido.