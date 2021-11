Investigadores españoles desarrollan una solución intranasal que mejora la eficacia de las vacunas Covid

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una solución de inmunoterapia intranasal elaborada con bacterias muertas y denominada MV130, previene la mortalidad por el coronavirus SARS-CoV-2 en animales y aumenta la inmunogenicidad de las vacunas frente a la Covid-19. Este es el resultado de una investigación dirigida en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y financiada Banco Santander a través del Fondo Solidario Juntos, que se puso en marcha en 2020 para respaldar proyectos e iniciativas que hicieran frente a la pandemia.

Esta inmunoterapia entrena el sistema inmunitario innato a través de la inducción de cambios epigenéticos en las células inmunitarias innatas, tal y como se ha demostrado en otros estudios del grupo del doctor David Sancho, director del laboratorio de Inmunobiología del CNIC, que coliderada junto a científicos del IdiPAZ, el CNB y el CSIC.

Las vacunas preparan al sistema inmunitario frente al virus. El efecto protector de estas vacunas se genera gracias a lo que se denomina memoria inmunológica. Hasta hace muy pocos años se creía que la inmunidad específica (adaptativa) era la única que poseía memoria (capacidad de 'recordar' patógenos previos -virus bacterias, etc- y desencadenar la respuesta para defender el organismo), mientras que la inmunidad innata (no específica para un patógenos concreto) no la tenía.

"Hoy se sabe que se puede 'entrenar' la inmunidad innata para conseguir una mejor respuesta frente a infecciones posteriores no relacionadas. Por ejemplo, entrenar la inmunidad innata con preparados bacterianos para proteger frente a infecciones virales, como SARS-CoV-2. Además, dicho entrenamiento perdura en el tiempo", ha explicado el investigador.

Por ello, señala Sancho, "proponemos que la potenciación del sistema inmunitario innato con MV130 potencie y module las vacunas específicas frente al Covid-19". El MV130 es una preparación que contiene varias bacterias inactivadas que además previene la morbilidad y mortalidad en infecciones virales respiratorias, como es por ejemplo la gripe o, en este caso, el SARS-CoV-2.