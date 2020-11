El Gobierno calcula inmunizar a 10 millones de personas con la vacuna de Pfizer, "si ésta pasa todos los controles"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno espera adquirir la vacuna contra la Covid-19 que desarrollan las compañías Pfizer y Biontech, la cual parece ser eficaz en más del 90 por ciento, según ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha asegurado que, "si ésta pasa todo los controles", podrían llegar cerca de 20 millones de dosis que servirían para vacunar a 10 millones de personas.

"Son noticias esperanzadoras", ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en referencia al comunicado de las farmacéuticas que señala el "éxito" del primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3.

"Arrojan datos que desde nuestro punto de vista son de forma preliminar muy positivos. De hecho calculamos que a España pondrían llegar al rededor de 20 millones de dosis de la empresa Pfizer, si ésta pasa todos los controles, que serviría para vacunar a 10 millones de personas", ha afirmado.

"Una vacuna que será gratuita y se distribuirá a través del Sistema Nacional de Salud (SNS) priorizando a los grupos que establezcan el ministerio de Sanidad, comunidades autónomas y sociedades científicas", ha concluido, no sin antes recordar que el Gobierno trabaja para combatir la pandemia.

Este martes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa ya anunciaba que, dependiendo de los términos del contrato con Pfizer, que esperaba firmar "esta semana o la próxima", calculan que podrían llegar a España unas 20 millones de dosis para unos 10 millones de personas, ya que la vacuna debe administrarse en dos dosis.

LA VACUNA DE PFIZER PODRÍA LLEGAR EN ENERO

Por otro lado, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha adelantado que la Comisión Europea espera dar su visto bueno al acuerdo alcanzado con las firmas farmacéuticas Pfizer y Biontech para que los Estados miembros puedan adquirir hasta 300 millones de dosis de su vacuna contra la Covid-19.

"El contrato concreto se esta negociando en los últimos detalles hasta que no esté firmado el contrato no podemos confirmar nada. Si se firma tal y como esta previsto, se producirían entregas creemos a partir de enero, si es no antes incluso", ha señalado.

Por otro lado, ha asegurado que el precio que se negocia es "adecuado", donde además ya se incluye la distribución de la vacuna en cada territorio ya que requieren ser conservadas a menos 70-80 grados centígrados. "La empresa es consciente de las dificultades y ha propuesto un sistema completo que está incluido en la oferta que hay", ha señalado.

En cualquier caso, el anuncio de esta vacuna lo considera que "es una noticia muy, muy esperanzadora". "Esto nos da una gran esperanza; hasta ayer la vacuna era una esperanza desde ayer tenemos la certeza de que se puede hacer, y tenemos ese desarrollo muy pronto", ha añadido.

No obstante, Duque ha advertido de que "hay muchas incertidumbres sobre las vacunas comerciales", asimismo ha explicado que "merece mucho la pena" seguir con las vacunas que se están desarrollando en España ya que "siempre existe la posibilidad de que podamos aportar al mundo algo diferente".

524304.1.260.149.20201110153310