Cómo explicar el proceso de vacunación de la Covid-19 a los más pequeños

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las expertas en Psicología Clínica Infantil Estefanía Alcaraz y Sheila Alcaraz han advertido de que los niños "necesitan una clara información de qué es y para qué sirven las vacunas" por parte de sus padres ante el proceso de vacunación generalizado contra la Covid-19 de los niños de 5 a 11 años.

"Nadie mejor que los padres y madres, referentes y verdaderos escudos de seguridad, para ofrecer toda la información posible de qué es, cómo va a ser y por qué es necesario protegerse con un pinchazo", aseguran las psicólogas.

Así, precisan que los niños requieren conocer con antelación cómo va a ser el proceso. Esto supone que la Administración (sanitaria y educativa) deben poner sobre la mesa "de manera clara y nítida" cómo se va a desarrollar este operativo. "Por muchos motivos, que esto se produzca en un ambiente y espacio que conocen es positivo, puesto que al no salir de un escenario que sí conocen, es más fácil crear climas de confianza en ellos", comentan.

Asimismo, instan a padres, madres y docentes a explicar cada uno de los pasos, qué va a pasar antes y después de ser vacunados, "siempre siendo conscientes de que, para la mayoría de nuestros hijos e hijas, el miedo no lo genera la vacuna, sino la aguja", argumentan.

En este sentido, la información debe transmitirse en un lenguaje "adecuado, claro y sencillo, adaptado a la edad", comentan. Por ello, recomiendan explicar cuántas vacunas han recibido ya desde que nacieron. Es recomendable explicárselo con el libro de vacunación, ya que "se convierte en un elemento material y no abstracto, lo que les resulta más fácil de comprender y retener". Tal y como explican las psicólogas, en esas hojas visualizan y normalizan algo que es parte de su rutina vital, protegerse de enfermedades y de sus efectos.

Por otro lado, el proceso de inyección debe explicarse con expresiones positivas, huyendo de las referencias al dolor o a la inyección, que se pueden sustituir por otras expresiones como 'presión' o 'pellizco', que generen menos miedo entre los menores.

En todo momento, se debe mostrar una actitud de escucha activa con ellos, que les permita sentir que son escuchados, atendidos y entendidos. Y que, en consecuencia, reciben información correspondiente a sus requerimientos.

"Naturalidad, sosiego y tranquilidad son las sensaciones que deben recibir de los mayores", recalcan las expertas, para recordar que "no es nada excepcional, no es nada que no les haya ocurrido antes, aunque esta sea contra la Covid-19 y se produzca junto al resto de compañeros".

Según las psicólgas, se debe contar todo lo que les dé seguridad, aunque no es necesario sumarle dudas con las propias. Por ejemplo, no es necesario hablar de efectos secundarios, a no ser que pregunten directamente sobre ello, por no generar miedos o incertidumbres sobre posibilidades que no siempre se producen.

"No se trata de mentir, sino de que el adulto equilibre la información que le sea útil al niño o niña, sin alimentar las inseguridades de estos", concluyen.