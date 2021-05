Expertos señalan los efectos y la protección de la Covid-19, causas de incertidumbre en pacientes con EM

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Al inicio de la pandemia los afectados por la esclerosis múltiple se preguntaban si su tratamiento les hacía correr más riesgo tanto de poder infectarse con el virus, como de sufrir de forma más grave los efectos del mismo, ahora que se dispone de vacunas contra el Covid-19, la llegada de éstas ha provocado dudas sobre cómo puede afectar el tratamiento, señalan expertos que colaboran con Merck en la campaña '#EresMás que la EM', con motivo el 30 de mayo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple (EM).

La EM es una enfermedad neurológica crónica y degenerativa que generalmente se diagnostica entre los 20 y 40 años de edad y constituye la mayor causa de discapacidad no traumática en adultos jóvenes. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), ya son más de 50.000 las personas que padecen EM en España, siendo la mayoría de ellas mujeres -3 de cada 4 pacientes-.

"Al principio tenía mucho miedo y muchas dudas, pero gracias a mi neurólogo y la información que me ofrecieron desde la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid (FEMM), me sentí segura y dispuesta a vacunarme. Ya he recibido la primera dosis y en unas semanas, ¡a por la segunda!", comenta Patricia Anduiza, de 57 años y diagnosticada con EM desde hace 30 años.

En este sentido, ya existe la primera evidencia científica que confirma que, de los tratamientos modificadores de la enfermedad, uno de ellos permite a los pacientes vacunados contra el Covid-19 presentar un número de anticuerpos para esta infección similar al de una persona sana.

"Una de las principales novedades es la respuesta inmune de las personas con EM que reciben este tratamiento, practicamente en el 100%, lo que reafirma la seguridad de este y la utilidad de la vacuna frente al Covid-19 en ellas", tranquiliza la Dra. María Luisa Martínez Ginés, neuróloga y coordinadora de la Unidad de Enfermedades Desmielinizantes del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Por su parte, el doctor David Sánchez-Matienzo, director de Neurología de Merck en España, explica que el actual contexto de pandemia y la incertidumbre que ha generado entre las personas que conviven con la EM ha supuesto un motivo todavía mayor para continuar buscando las respuestas que contribuyan a reducir el impacto de esta patología en la vida de quienes la presentan.

"En Merck llevamos casi 30 años mejorando la calidad de vida de las personas con EM, apostando por la innovación para limitar las interferencias que la enfermedad provoca en su día a día y aumentando el conocimiento social que existe en torno a ella, de modo que entre todos consigamos normalizarla. El Covid-19 ha incrementado la incertidumbre en la comunidad de la EM, pero lejos de detener nuestro compromiso con estos pacientes, nos ha llevado a intensificarlo", ha añadido

La compañía de ciencia y tecnología Merck ha puesto en marcha la campaña "#EresMás que la EM", con Zem, el primer avatar con esta enfermedad, como protagonista. Esta iniciativa, que se verá reflejada en Instagram (@ConLaEM), Facebook, Twitter y en la página web conlaem.es entre el 24 y el 30 de mayo, cuenta con el aval de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) y la colaboración de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid (FEMM).

'#EresMás que la EM' pretende sensibilizar a la población sobre el día a día de las personas con EM, así como ayudar a romper el estigma que hay asociado a esta enfermedad. Como parte de la campaña, el avatar dará visibilidad a cuestiones que afectan directamente a las personas con EM, como la planificación familiar o el desarrollo laboral, con el propósito de generar empatía hacia quienes experimentan estas situaciones por parte de la población.