Expertos reclaman en el Senado la implantación de la Medicina de Precisión con equidad en España

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de expertos, entre ellos la presidenta de la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME), Pilar Garrido, y el jefe de Sección de Patología Molecular del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, José Javier Gómez Román, han reclamado ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado la implantación de la Medicina de Precisión con equidad en todo el territorio español.

"Lo que se está haciendo actualmente no permite que todos los pacientes tengan acceso al diagnóstico molecular, hay muchas diferencias por comunidades autónomas", ha lamentado Garrido, quien ha insistido en la pertinencia de un plan homogéneo en toda España para implementar el diagnóstico molecular.

La presidenta de FACME ha avanzado que "se espera un 40 por ciento más de diagnósticos de cáncer en los próximos años", por lo que considera que será "clave" aprovechar bien los recursos. Así, ha defendido que la Medicina de Precisión serviría para aplicar los mejores tratamientos a cada paciente, optimizando la atención y el diagnóstico.

"No es lo mismo tratar a una persona de 15 que de 80 años. Es crucial tratar diferentes tumores que tienen un gen mutado o traslocado. Eso es lo que en estos momentos en España no está en el tiempo adecuado y para todos los pacientes, ese es el verdadero reto. No hay que hacer el diagnóstico molecular en todos los centros pero sí que todos los pacientes tengan acceso", ha reivindicado.

En suma, ha pedido que "se establezca un marco común" y que los biomarcadores para realizar estos diagnósticos "tengan un protocolo regulado para su financiación". "Ya está hecho en otros países europeos como Francia. Solo hace falta copiarlo y financiarlo", ha argumentado.

En la misma línea, Gómez Román ha lamentado que "no exista un proceso estandarizado de lo que hay que hacer para realizar ese diagnóstico de biomarcadores". "Los biomarcadores no están en la Cartera de Servicios, con alguna excepción como en Cantabria. Todo esto produce un sistema de inequidad. En determinadas comunidades autónomas se pone en marcha este servicio a los ciudadanos, pero a 40 kilómetros otros no tienen acceso, y si no hay acceso no pueden recibir nuevos tratamientos ya aprobados", ha esgrimido.

El experto, que también es miembro del grupo de trabajo SEOM-SEAP en Oncología de Precisión, ha recordado que el paradigma de la Oncología "ha cambiado". "Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y también necesitamos formación que nos venga dada", ha remachado.