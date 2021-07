Expertos piden cuantificar el impacto del virus respiratorio sincitial en el sistema sanitario

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Expertos en pediatría, epidemiología y vacunología han reclamado, durante el evento anual 'Light on Vax 4', organizado por Sanofi Pasteur, cuantificar el alto impacto del virus respiratorio sincitial (VRS) en el sistema de salud y avanzar en las estrategias de inmunización.

El virus respiratorio sincitial supone una enorme carga para el sistema sanitario, es el causante de la mayoría de las bronquiolitis y neumonías entre los bebés menores de un año y la principal causa de hospitalización entre los lactantes; sin embargo, todavía existe un gran desconocimiento en torno a este virus, lo que dificulta su diagnóstico y abordaje en las diferentes etapas de la vida.

El doctor Javier Díez, jefe del Área de Investigación en Vacunas de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), ha señalado que el virus respiratorio sincitial es "un problema de salud pública que hay que atajar". "Es el dolor de cabeza de los pediatras a partir de noviembre, pero todavía hay que cuantificarlo", ha añadido al respecto.

En este sentido, el doctor Federico Martinón-Torres, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago, también ha resaltado que "hay que seguir avanzando en las bases de conocimiento sobre este virus, la causa más frecuente de hospitalización en los lactantes".

Entre las principales barreras para avanzar hacia un adecuado diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, los expertos han señalado que España todavía no cuenta con protocolos de diagnóstico que permitan cuantificar el alto impacto del VRS en el sistema de salud.

A pesar de que el 87 por ciento de las bronquiolitis se tratan exclusivamente en Atención Primaria, no se demuestra que estén causadas por el VRS ya que los protocolos actuales en este nivel asistencial no establecen la necesidad de hacer test diagnósticos, al considerarse que no van a modificar la evolución de la enfermedad. Del 13 por ciento de los casos restantes de bronquiolitis, que requieren hospitalización, sí se sabe que más del 70 por ciento han sido causadas por el VRS.

"El diagnóstico viral es fundamental, y resulta inaceptable que no haya pruebas diagnósticas para el VRS en los centros de salud. Hay que empezar a hablar del virus respiratorio sincitial, no basta con decir que es una bronquiolitis, porque si no podemos demostrar el impacto real del virus, no podremos convencer a las compañías ni a las administraciones sanitarias de la necesidad de implementar estrategias de prevención", ha apuntado el doctor Octavio Ramilo, jefe de Enfermedades Infecciosas e investigador del Nationwide Children's Hospital de Columbus en Ohio (Estados Unidos).

Del mismo modo, la carga para la Atención Especializada producida por el VRS es "muy elevada", sobre todo entre los meses de noviembre y enero, tal y como se evidencia en el estudio Bari, focalizado en las hospitalizaciones infantiles (realizado entre los años 2015-2018 en España y Portugal), y que estima que el 94 por ciento de los casos ocurrieron en niños menores de 2 años, sin ninguna patología de riesgo previa.

UN VIRUS CON UN ALTO IMPACTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA

Otro de los retos actuales se relaciona con la necesidad de contar con un mayor conocimiento del impacto del virus respiratorio sincitial en las diferentes etapas de la vida y sus comorbilidades asociadas. Por ello, en el marco de esta nueva edición de 'Light on Vax' se ha presentado la iniciativa 'RATTLE, Making noise RSV', un programa global de sensibilización, difusión y formación continuada sobre el virus respiratorio sincitial impulsado por Sanofi Pasteur en el que colaboran los principales expertos internacionales en este ámbito.

"Nos queda mucho que estudiar, hay que cuantificar el impacto del virus para tener una idea más exacta de lo que supone, realizar estudios de calidad de vida con escalas validadas y analizar la relación del VRS con otras enfermedades, como el asma. Está claro que los niños con bronquiolitis tienen tendencia a ser asmáticos, pero no sabemos si la infección desencadena la enfermedad o es una primera manifestación; hay que determinar esa relación de causalidad y casualidad, porque entonces el impacto del VRS sería mucho mayor en la Atención Primaria", ha agregado el doctor Javier Díez.

"Hay que lograr la prevención universal del VRS en la infancia, para toda la población y en todo el mundo", añade el doctor Ramilo, porque los beneficios "serán importantes, no solo por la disminución de las hospitalizaciones, sino también para evitar otras complicaciones de salud, como otitis o sibilancias recurrentes, prevenir neumonías y reducir el asma".