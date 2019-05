Expertos aseguran que el futuro de la sanidad pasa por 'hospitales líquidos' que atiendan a los pacientes en sus casas

Publicado 26/04/2019 13:25:22 CET

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Sanitas, Iñaki Ereño Iribarren, y el presidente del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI) y ex director general de Google, Javier Rodríguez Zapatero, han asegurado, durante una conversación en los 'Diálogos de Servimedia', que el futuro de la sanidad pasa por 'hospitales líquidos' que atiendan a los pacientes en sus casas con tecnología y profesionales "constantemente conectados".

En concreto, según ha explicado el consejero delegado de Sanitas explicó que el concepto de 'hospital líquido' contempla no tener pacientes en su interior, sino que la cobertura sanitaria se haría a través de las tecnologías que acercarían los servicios médicos al paciente a través, por ejemplo, de los teléfonos móviles, mediante consultas 'on line'.

"Los médicos son grandes profesionales, muy actualizados, por lo que el proceso de digitalización no es complicado y "muchos de ellos demandan este tipo de soluciones. No obstante, hay que darle ciertas garantías tanto a los pacientes como a los usuarios", ha dicho, para recordar que su compañía apuesta por la "credibilidad" y facilitar la visita física del paciente con el facultativo, 'cara a cara', siempre que sea necesario".

Por su parte, el presidente del Instituto Superior de Desarrollo de Internet y expresidente de Google España ha destacado los beneficios que tendrían "el resto de servicios públicos" si apostasen por la digitalización.

"Si los procesos tecnológicos entrasen a formar parte mucho más decididamente de toda la gestión, la sanidad pública mejoraría igual que cualquier servicio público. Si se analizan los servicios uno por uno, las tareas que hacen los funcionarios no sería necesario que fuesen realizadas por personas. Lo cual no significa que no tengan que tener trabajo, que esto es muy duro decirlo, pero podríamos ser mucho más eficientes", ha dicho.

Además, ha defendido que España necesita afrontar una mejora del sistema sanitario en diferentes ámbitos, ya que por ejemplo la colaboración público-privada sanitaria ha fallado. "Lo hemos intentado, pero ha funcionado mal, a pesar de que el modelo es bueno. Pero la carga demagógica y el desarrollo legislativo han hecho que haya sido imposible que funcionara", ha argumentado.

Una de las claves para que este modelo de colaboración público-privada funcione, tal y como ha comentado, y hasta ahora no haya sido así es que había que contentar a tres partes: al ciudadano, al gobierno autónomo y a las concesionarias, y de momento "no ha ocurrido".

Asimismo, ha hecho una reflexión sobre el sistema público de salud y criticó sus actuales carencias. "El Sistema Nacional de Salud, que era muy bueno, ahora no es tan bueno. Hay unas listas de espera inaceptables, la tecnología está obsoleta. Hay que ponerse a trabajar por la sanidad sin apellidos", ha aseverado antes de poner como ejemplo que la mayoría de los TAC que se hacen en la actualidad en España "se realizan en la sanidad privada".