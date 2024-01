Expertos abogan por una mayor adopción del ultrasonido intravascular en intervenciones periféricas

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Royal Philips ha anunciado que un grupo de especialistas cardiovasculares multidisciplinares de diferentes sociedades médicas ha emitido una opinión conjunta sobre las ventajas del uso del ultrasonido intravascular (IVUS, por sus siglas en inglés) en las intervenciones arteriales periféricas y venosas profundas en comparación con el uso exclusivo de la angiografía.

En el texto, los expertos lamentan que el uso de IVUS sigue siendo "escaso" a pesar de la creciente evidencia clínica a su favor y una creciente inclusión de esa tecnología en las guías de práctica clínica.

El documento conjunto ha sido publicado simultáneamente en el 'Journal of the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions' (JSCAI), el 'Journal of Vascular and Interventional Radiology' (JVIR) y el 'Journal of Vascular Surgery-Vascular Insights' (JVS-Vascular Insights).

En el texto se revisa la base de la evidencia actual y la experiencia clínica respecto a las intervenciones guiadas por IVUS por un panel integrado por 15 médicos de seis sociedades de especialidades cardiovasculares.

Los objetivos del panel eran evaluar el estado actual de la utilización de la tecnología IVUS en la revascularización de las extremidades inferiores, identificar las lagunas en la evidencia y determinar cómo el ultrasonido intravascular puede mejorar la atención de los pacientes con patología arterial periférica y venosa profunda.

"Si bien el panel reconoce que es fundamental obtener evidencia clínica adicional para avanzar en la utilización de IVUS, los datos actuales revisados por parte del panel de expertos apoyan un mayor uso del ultrasonido intravascular en la práctica clínica contemporánea", ha comentado el doctor Eric A. Secemsky, autor principal del documento.

"El panel espera trabajar con nuestras sociedades colectivas para aumentar el acceso a la formación sobre IVUS, apoyar un alto nivel de cobertura para permitir una adopción más amplia y cooperar para incorporar IVUS en las guías y directrices clínicas", ha explicado.

La enfermedad arterial periférica (EAP) y la enfermedad venosa profunda afectan a casi 200 millones de personas en todo el mundo, de las que aproximadamente entre 40 y 45 millones son estadounidenses.

Los tratamientos mínimamente invasivos de la enfermedad vascular periférica (EVP) son cada vez más frecuentes, pero las técnicas de imagen tradicionales, como la angiografía, tienen limitaciones, como la proyección bidimensional de una vasculatura tridimensional, que pueden complicar el diagnóstico y la optimización del procedimiento.

En la opinión conjunta, el grupo de expertos reconoce que la utilización del IVUS sigue siendo baja, a pesar de que cada vez hay más datos y experiencia clínica que demuestran los beneficios de esta tecnología en las intervenciones periféricas contemporáneas.

Además, el documento destaca las principales ventajas de la ecografía intravascular en comparación con la angiografía, como la identificación de la carga y la morfología de la placa, las características de la lesión y el tamaño y la colocación del stent, que se traducen en mejoras de la seguridad de la intervención y de los resultados a largo plazo para los pacientes.

Los expertos coinciden en que el principal obstáculo para su uso arterial periférico era determinar si su adopción en la práctica puede mejorar el éxito de las intervenciones. Es importante destacar que los autores también señalaron que la reducción de la exposición a la radiación en un procedimiento guiado por IVUS tiene un valor significativo tanto para el personal quirúrgico como para los pacientes, que puede ser suficiente por sí solo para justificar su uso.

Además del impacto positivo sobre la seguridad de la radiación y la carga de contraste del paciente, IVUS también puede desempeñar un papel en el uso de tecnologías novedosas, como la denervación renal por ultrasonidos, una opción terapéutica mínimamente invasiva para el tratamiento de la hipertensión no controlada que implica el uso de energía ultrasónica para tratar los nervios renales hiperactivos, lo que puede ayudar a reducir la hipertensión.

El comité también identificó varias barreras para el aumento del uso de IVUS, incluyendo limitaciones en el acceso a la tecnología y la formación, un uso restrictivo y la percepción sobre el tiempo adicional que comporta esta tecnología.

La opinión conjunta de expertos multidisciplinares coincide con las recientes propuestas políticas de la Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI), el American College of Cardiology (ACC), la Society of Interventional Radiology (SIR), la Society for Vascular Surgery (SVS) y la Outpatient Endovascular and Interventional Society (OEIS) para ampliar la adopción del ultrasonido intravascular en la práctica intervencionista moderna.

Chris Landon, jefe de Negocio de Dispositivos de Terapia Guiada por Imágenes de Philips, ha asegurado que la tecnología IVUS "ha demostrado su capacidad para respaldar procedimientos más seguros tanto para los pacientes como para el personal encargado de los procedimientos, incluida la reducción de la exposición a la radiación".

Mediante un transductor de ultrasonidos miniaturizado instalado en la punta de un catéter, los dispositivos IVUS captan en tiempo real imágenes de alta resolución del interior del vaso sanguíneo. Las imágenes IVUS permiten a los médicos formular planes de tratamiento específicos para cada paciente y confirmar la calidad de los resultados terapéuticos.