Experta critica que la mayoría de los recursos se dedican a la asistencia y no a la prevención, "la hermana inexistente"

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

En el marco de la presentación del 'Congreso Virtual en Vacunas', organizado por MSD, la doctora Pilar Arrazola, jefa del servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, ha criticado que la mayor parte de los recursos sanitarios se dedican a la asistencia y no a la prevención, "la hermana casi inexistente".

"Se habla de la salud pública como algo intangible, pero para eso también se necesitan recursos", ha instado, para recordar la importancia de los sistemas de vigilancia de salud pública para recoger e interpretar datos que sirven precisamente para orientar las políticas de salud.

Se trata de algo que se observa en la estrategia de vacunación contra la Covid-19. "La estrategia de vacunación contra la Covid-19 se evalúa continuamente y se hacen ajustes en función de los datos obtenidos", ha explicado.

Con todo, Arrazola ha destacado que España es un país "con gran tradición vacunológica, no solo por los calendarios, sino por la aceptación de los usuarios". "Se ha reflejado este año, ya que, en tiempo que podría decirse 'récord', se han conseguido unas coberturas vacunales que nos han permitido convivir con esta situación de una manera completamente diferente", ha reconocido.

Por último, ha hecho hincapié en que los calendarios no son "algo estático y no surgen espontáneamente", sino que se basan en la epidemiología de las enfermedades que se pueden prever con vacunas y en la opinión de expertos, así como en la disponibilidad de la propia vacuna.

SE TRIPLICA EL EXCESO DE MORTALIDAD NO COVID

Por su parte, el jefe del servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago, el doctor Federico Martiñón Torres, ha hecho una reflexión de la salud de la población más allá del Covid. "En el mundo 'covidcéntrico', tenemos que recordar que, aunque hemos conseguido disminuir el exceso de mortalidad por Covid gracias a la vacunación masiva, en los últimos 2-3 meses, se ha podido ver que el exceso de mortalidad no Covid triplica el exceso de mortalidad". Por ello, ha reclamado "pasar a la acción".

En este sentido, ha pedido "hacer realidad" las cuatro iniciativas propuestas por la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) para paliar esta situación: recuperar la atención óptima de los pacientes, que se ha visto interrumpida por la pandemia; la recuperación de los pacientes que han desaparecido del radar sanitario (es decir, que han dejado de acudir a citas); una mayor proactividad y prevención de enfermedades y de los factores de riesgo, como las vacunas, y, por último, el refuerzo de los sistemas de salud.

Por otro lado, el pediatra ha advertido de que los niños son "una víctima importante de la Covid-19". "El 'covidcentrismo' ha relegado a los niños a un segundo plano, despriorizándolos de todos los programas de salud", ha lamentado. Así, ha advertido de las secuelas psicológicas de la pandemia en los niños, así como de la demora en las citas médicas. "Incluso se ha reducido la vacunación sistemática de los niños", ha advertido, para precisar que se estima que unos 30 millones de niños habrían dejado de recibir sus vacunas habituales.

Por su parte, la doctora María Fernández Prada, adjunta del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Vital Álvarez Buylla, en Asturias, ha resaltado la importancia de la pandemia en la formación y la difusión de la información científica de calidad, como es el caso de la divulgación de la importancia de las vacunas.

"TENEMOS QUE SEGUIR CUIDANDO LA RELACIÓN DE CONFIANZA QUE TENEMOS CON LAS VACUNAS"

"La confianza en las vacunas es fundamental. Si no, no tenemos nada, porque estamos pidiendo a nuestros pacientes hagan algo para protegerse de algo que no les ha pasado", ha descrito por otro lado el doctor Jesús de la Fuente Valero, jefe de la sección de Ginecología del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid.

Por ello, ha instado a "seguir cuidando la relación de confianza que tenemos con las vacunas". Así, ha recordado la necesidad de "seguir trabajando" para ampliar la cobertura vacunal en adultos. "Aquí tenemos retos importantes, pese a estar ganando concienciación y confianza", ha especificado.

En este sentido, en lo que respecta a la vacuna de la gripe en adultos, ha recordado que hay dos colectivos en los que aún no se ha llegado al porcentaje recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El primero, es el de las personas mayores de 65 años, cuya cobertura se encuentra a 8 puntos del objetivo planteado por la OMS (75%). El segundo, es el de profesionales sanitarios. "Esta va mejorando, pero aún está muy lejos del 75 por ciento recomendado, ya que el año pasado se quedó en un 62 por ciento", ha detallado el doctor.

Respecto a la vacunación de la gripe en mujeres embarazadas, otro de los colectivos de riesgo, sí se ha llegado al mínimo planteado por la OMS (60%), ya que se ha alcanzado un 62 por ciento en España. "Pero todavía tenemos que seguir mejorando", comenta el doctor.

En cuanto a la vacunación de la Covid-19, ha destacado que, en España, pese a ser líderes en este sentido, se necesita "seguir trabajando en combatir ciertas reticiencias". "El 80 por ciento de los pacientes que se encuentran en UCI son pacientes que no están vacunados, y podríamos evitar que estuvieran allí", ha resaltado el experto, recordando que la vacunación evita el 90 por ciento de las hospitalizaciones y de las muertes por Covid.