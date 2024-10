Encar Galán, expaciente de Salud Mental: "Pedir ayuda fue la mejor decisión. Acudir a terapia me ha cambiado la vida"

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Encar Galán, expaciente de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, ha afirmado, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que "pedir ayuda fue la mejor decisión", y que clave de su recuperación ha sido contar con la ayuda de un especialista.

"Acudir a terapia me ha cambiado la vida. Ha sido un cambio radical en la forma de verla, de entenderla. Siempre lo recomiendo y sin ningún tipo de vergüenza porque creo que es necesario para todo el mundo. En definitiva, me ha hecho ser mejor persona", añade Galán.

"Sentía mucho dolor, lo que la gente llama dolor del alma. Es un dolor difícil de describir, tenía la necesidad de que alguien me ayudara, pero no sabía cómo pedir ayuda. Me daban mucho miedo las cosas que se me pasaban por la cabeza, creía que no había salida por ningún sitio, no veía luz", relata Galán.

Ante esta situación, solicitó apoyo y comenzó a acudir a psicoterapia o consulta de psicología con la doctora Soraya Bajat, jefa del Servicio de Salud Mental y Psicología de los Hospitales Universitarios Sanitas La Zarzuela y Sanitas La Moraleja.

En este contexto, los expertos psicólogos de Blua de Sanitas han elaborado un listado argumentando una serie de razones sobre por qué es clave acudir a un profesional ante un problema de salud mental. Entre estos motivos, destaca la importancia de identificar con precisión el tipo de trastorno que se está experimentando para poder recibir un tratamiento adecuado, desmitificar la idea de que las afecciones mentales son una debilidad, desarrollar herramientas emocionales con la ayuda de un terapeuta y el acceso a un espacio seguro donde expresar las preocupaciones y buscar soluciones.