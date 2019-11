Publicado 22/11/2019 13:44:53 CET

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sanofi Genzyme y la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica (AADA) han inaugurado este viernes en el Hotel RIU Plaza España la exposición 'DAART: Una mirada a la dermatitis atópica a través del arte', en el que estudiantes de Bellas Artes de toda España han reflejado en sus obras el día a día de las personas que padecen esta enfermedad.

La exposición 'DAART: Una mirada a la dermatitis atópica a través del arte' es un recorrido artístico donde estudiantes de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, de la Universitat Politécnica de Valencia, de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Complutense de Madrid, han reflejado la situación muy precaria y de abandono que sienten las personas con dermatitis atópica grave con el objetivo de movilizar a los decisores y a la sociedad en general.

Una enfermedad que, según ha explicado la vicepresidenta de ADA, Belén Delgado, tiene una gran repercusión en el día a día de las personas que la padecen y que se encuentra banalizada y poco visible respecto a la población. "Nuestro día a día es mucho más difícil de lo que puede parecer a simple vista. Existe mucha información en la red sobre la enfermedad y su tratamiento, pero suele caer en saco roto. Con esta exposición hemos querido reflejar de una manera íntima a través de imágenes cómo nos sentimos cada día las personas que sufrimos esta enfermedad", ha expresado.

La dermatitis atópica, tal y como ha señalado el responsable de Relaciones Públicas de Inmunología de Sanofi, se trata de una enfermedad que suele estar expresada en cifras e infografías, pero alrededor de la cual sigue existiendo mucha desinformación, como la creencia de que es una dolencia leve y que afecta solo a los niños.

"Con esta exposición se busca cambiar el concepto que tiene la sociedad sobre la enfermedad, y que conozcan que también se manifiesta en adultos y de forma muy grave, en muchos casos con una gran carga psicológica muy importante", ha indicado.

ARTE PARA CAMBIAR LA SOCIEDAD

Por ello la muestra está dividida en los principales temas que afectan a esta enfermedad, como son el picor, la falta de sueño, la banalización y el rechazo social, y busca que sean los propios artistas los que aborden y reflejen la carga de esta enfermedad. Así, se busca sensibilizar a los que toman decisiones en salud, y fomentar que se ponga el foco en ella, con el fin de que los pacientes reciban una asistencia adecuada.

"Las facultades de bellas artes tienen la obligación de formar artísticamente a sus alumnos, pero también tienen una responsabilidad social, la de reflejar las condiciones que se dan en el mundo. Esta exposición cumple este cometido", ha asegurado el profesor titular de Facultad de Bellas Artes San Fernando de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Víctor Zarza.

Tal y como ha trasladado el profesor titular de la Facultad de Bellas Artes Sant Jordi de la Universidad de Barcelona, el doctor Carlos Velilla, la exposición se acogió con gran entusiasmo por parte de los artistas, y todos los alumnos pudieron introducirse en esta enfermedad gracias a la web de la asociación, donde los propios pacientes narraban su experiencia diaria. "Hablando con ellos descubrimos que algunos la padecían o tenían un familiar o conocido con esta enfermedad, lo cual se ha reflejado notablemente en la calidad de la exposición", ha comentado.

Durante el acto se ha hecho entrega de los premios a los tres artistas ganadores, Marta Ruiz Anguera por su obra 'La cena de Ana Cruz', Eric Crespo Iocco por 'Light in darkness' y Lydia Moreno Carvajal por '13 años'.

"Para mí ha sido un reto acercarme a esta realidad que desconocía. Gracias a los vídeos pude entender la realidad de la dermatitis atópica; supuso un choque de realidad. Una imagen vale más que mil palabras, y mi cometido ha sido reflejar aquello que yo no había vivido, pero otros sienten con gran intensidad", ha expresado la ganadora del primer premio, Marta Ruiz Anguera.

Por su parte, el segundo ganador, Eric Crespo Iocco, ha explicado cómo su obra se centra en el aspecto social de la enfermedad. "Para ello me he inspirado en cosas cercanas como la depresión, la soledad y mi madre", ha indicado. La tercera ganadora, Lidia Moreno, ha explicado que el hecho de haber sufrido algunos episodios de dermatitis atópica cuando era más joven fue uno de sus motivos para participar en la convocatoria. "Mi obra está muy unido a lo personal y autobiográfico. He intentado reflejar el miedo al rechazo social, a que nos miren raro, expresando un punto de vista más psicológico, más mental", ha afirmado.