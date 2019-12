El cribado de cáncer de pulmón, una asignatura pendiente de España pese a que aumenta la supervivencia

Publicado 12/12/2019 13:20:14 CET

Dentro de 20 años habrá nuevos tipos de cáncer de pulmón por el consumo de cigarrillos electrónicos

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Pese a que en varios países, como Estados Unidos, se ha demostrado que el cribado del cáncer de pulmón mejora las tasas de supervivencia porque permite detectarlo en fases más precoces, en España todavía no está implantada esta estrategia, tal y como han lamentado diversos expertos reunidos en la jornada 'Innovación y retos pendientes en cáncer de ', organizada por la Asociación Española de Afectados por Cáncer de Pulmón (AEACaP) y Roche Farma España.

Se trata de un tumor cuyas cifras de incidencia son "apabullantes y escalofriantes" ya que, aunque no existe un registro oficial de pacientes, se calcula que sólo en este año unas 300.000 personas han sido diagnosticadas en España con esta enfermedad y unas 25.000 han muerto por esta causa. Además, se estima que cada día fallecen unas 75 personas por cáncer de pulmón.

"Son cifras que deberían abrir los telediarios o las portadas de los periódicos, pero que están completamente olvidadas porque todo el mundo da la espalda a esta enfermedad por la estigmatización que suele tener", ha dicho el médico adjunto del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, Antonio Calles, quien, al igual que el resto de participantes en la jornada, se ha quejado de que la ausencia de representantes del Ministerio de Sanidad al encuentro a pesar de que se haya celebrado en la sede ministerial.

En este sentido, el doctor ha comentado aproximadamente el 80 por ciento de los pacientes con cáncer de pulmón se diagnostican en estados avanzados, si bien ha asegurado que en aquellas regiones donde se hace un programa de cribado poblacional el porcentaje se reduce hasta el 30 por ciento de los casos.

"El cribado no es sólo un TAC, sino que es toda una estrategia donde se encuentra la deshabituación tabáquica", ha recalcado el doctor Calles, a lo que el médico adjunto de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, Santiago Ponce, ha añadido que el "esfuerzo económico" que hay que hacer para la implantación de estos programas es "factible" si se tiene en cuenta el ahorro que supone tratar a los pacientes en fases más tempranas.

Del mismo modo se ha pronunciado también el jefe de sección de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz de Madrid, Javier de Castro, quien ha recordado que el cáncer de pulmón es la "punta de lanza" de innovación en cáncer, si bien ha insistido en que si no hay un diagnóstico de precisión, no habrá un tratamiento de precisión y, por ende, los pacientes no se tratarán adecuadamente.

LOS DATOS DE PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN SON "NEFASTOS Y SUBESTIMADOS"

En este sentido, el doctor De Castro ha solicitado a las autoridades públicas a que aumenten la inversión en innovación e investigación en cáncer, ironizando en que se quiere ir a Marte pero no se puede tratar a los pacientes que están en los hospitales. "La innovación supone un coste económico y humano, pero el Sistema Nacional de Salud debe avanzar hacia un modelo de innovación y, además, se debe crear un Plan del Cáncer", ha recalcado.

Pero no sólo España necesita la puesta en marcha de este plan, y de programas de cribados sino que, también, según ha insistido la jefa de servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Lola Isla, un registro de tumores, así como una investigación "más profunda" sobre los motivos por los que hay personas que no fuman y que sufren cáncer de pulmón.

"Los datos que hay en España son nefastos y probablemente los que tenemos están subestimados", ha añadido el doctor Ponce, para subrayar también la importancia de que la administración se implique más en la lucha contra el tabaquismo, una de las principales causas de aparición del cáncer de pulmón, y haga cumplir la normativa contra el tabaco, especialmente en lo relativo a los espacios libres de humo.

A este respecto, el doctor Calles se ha referido al consumo actual de cigarrillos electrónicos, advirtiendo de que dentro de unos 20 años se van a poder ver nuevos tipos de cáncer de pulmón como consecuencia de la "epidemia actual de vapeo" que hay tanto en España como en otros países. "Todo lo que se fuma hoy, será cáncer de pulmón dentro de unos 15 o 20 años", ha sentenciado el médico adjunto del servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Ahora bien, pese a todos estos retos pendientes, los expertos han destacado los "importantes avances" que en los últimos años se han logrado en el tratamiento de este tumor y que, tal y como ha asegurado la doctora Isla, han permitido en poco tiempo multiplicar por tres y por cuatro la supervivencia de los pacientes y su calidad de vida.

"Los avances que se han producido en los últimos dos o tres años han permitido cambiar de forma exponencial el abordaje de este cáncer, el cual ahora ya no es signo de mortalidad inequívoca. Estos avances tienen que ver con, por ejemplo, la inmunoterapia, si bien aún quedan asignaturas pendientes en algunos tipos de cáncer de pulmón como, por ejemplo, el microcítico", ha zanjado el director corporate affair Roche Farma España, Federico Plaza.