La campaña 'Cuidar al que cuida' visibiliza el rol de los cuidadores de personas con fibrilación auricular

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa '#ControlamosJuntos, Cuidar al que cuida' impulsada por la alianza Bristol Myers Squibb-Pfizer en colaboración con la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (Feasan) se enfoca en la importancia de cuidar a los cuidadores de pacientes con fibrilación auricular.

Esta campaña pone el foco en que los cuidadores también encuentren un bienestar físico y mental a la hora de realizar las tareas y gestionar sus responsabilidades.

'#ControlamosJuntos, Cuidar al que cuida' presenta una infografía descriptiva en la que se recogen consejos para ayudar a los cuidadores a afrontar adecuadamente su rutina y las posibles dudas o problemas -tanto físicos como emocionales- que puedan surgirles en el proceso. Algunos de ellos vinculados con el exceso de responsabilidad, el estrés, la ansiedad, desinterés por relaciones sociales o restar tiempo de descanso.

El objetivo es visibilizar el trabajo de las personas cuidadoras; su implicación con el paciente, y el esfuerzo físico y mental que realizan. La edad media de los cuidadores familiares en España es de 52 años y, además, suelen compartir el domicilio con las personas a las que cuidan.

Por lo que los cuidadores se convierten en un apoyo para las personas con fibrilación auricular a la hora de realizar actividades diarias, ya sean visitas médicas, tareas domésticas o seguimiento de los tratamientos.

Según explica el presidente de Feasan, Rafael Martínez, "cuando una persona se convierte en cuidador de otra con fibrilación auricular implica aprender sobre la enfermedad para poder abordar estos cuidados que el paciente necesite de la mejor manera posible".

"También hay que ser consciente de que los cuidadores en algunos casos -depende mucho de la persona a la que cuiden y su estado- se enfrentan a un cambio en su vida familiar, social y en la forma de relacionarse con el entorno", añade.

En ocasiones los cuidados pueden generar impacto en la calidad de vida de las personas cuidadoras. De ahí la necesidad de la formación del cuidador en ámbitos básicos del cuidado del paciente. Esto podrá ayudarles a mejorar la comunicación, compartir dudas, delegar responsabilidades, fomentar la autonomía del paciente -dentro de las posibilidades- y priorizar el bienestar propio.

El director de la Unidad de Medicinas Innovadoras de BMS para España y Portugal, Javier Corral, señala que "hay que informar y formar a la población acerca de la FA, sobre todo a los pacientes y sus cuidadores, cuyo rol es importante también en la calidad de vida del paciente, pues requieren un control estricto de la enfermedad".

A veces los cuidadores pueden llegar a sentirse mal por no ser capaces de gestionar por ellos mismos alguna situación o por no disfrutar de su tiempo libre. En estos casos, hay que ser conscientes de que existen numerosos recursos, profesionales o instituciones a las que pedir ayuda, puesto que compartir responsabilidades no significa desatender al paciente.

En este sentido, concluye el director médico de Pfizer España, José Chaves, "el desconocimiento de la FA, de sus tratamientos, síntomas y consecuencias pueden convertirse en una barrera para los cuidadores". "Por eso, es importante aportarles todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para ayudarles en este proceso y hacer su labor lo más fácil posible", añade.