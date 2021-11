MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una buena cicatrización de las heridas mejora la calidad de vida de los pacientes, según han resaltado expertos durante el 'webinar' 'Desmontando mitos sobre la cicatrización y el cuidado de las heridas', organizado por el Consejo General de Enfermería a través de su Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS), con la colaboración de La Roche-Posay.

Las heridas ocupan un porcentaje elevado en las demandas de los servicios de Urgencias, tanto hospitalarias como extrahospitalarias. Sobre sus cuidados y curación existen muchos mitos. La mayoría de las heridas no suelen ser graves, pero llevar un cuidado adecuado es clave para que cicatricen y se restaure la superficie de la piel.

"La edad suele influir en la aparición de heridas; y viendo que la esperanza de vida en España es cada vez mayor, es probable que las heridas aumenten. Por ello, es muy importante que las enfermeras se formen en este campo. Nuestra labor es esencial, somos expertas en cuidados y una formación permanente en este ámbito ayuda a saber cómo actuar y dar a nuestros pacientes una atención eficaz, segura y de calidad", ha resaltado la vicepresidenta del Consejo General de Enfermería y directora de ISFOS, Pilar Fernández.

Las heridas más frecuentes son las venosas, las arteriales, las úlceras de pie diabético y las úlceras por presión. "Para conseguir que una herida que está estancada comience un adecuado proceso de cicatrización lo más importante es identificar cuál es la causa para hacer un correcto tratamiento etiológico", ha expuesto la dermatóloga Elena Conde.

Independientemente de su causa, las heridas cutáneas pueden clasificarse según profundidad, en erosiones o úlceras y, según su tiempo de evolución, en agudas y crónicas. Las enfermeras llevan a cabo una labor asistencial muy importante en el cuidado de las heridas. "Realizamos las curas y vamos viendo cómo evoluciona la herida. Además, tenemos una labor formadora, investigadora... pero, sobre todo, hacemos una labor de educación sanitaria, algo que es muy importante para que el paciente haga bien las cosas", ha explicado la enfermera Alicia Peral.

"Las heridas representan una actuación profundamente enfermera, con independencia del lugar donde desarrollemos nuestra asistencia. De hecho, las heridas son un área asistencial donde la enfermería ha demostrado un claro liderazgo y capacidad de innovación. En España contamos con grandes expertos que son referencia en todo el mundo", ha añadido al respecto Fernández.

DERMOCOSMÉTICA

La dermocosmética es un complemento que puede ayudar a reparar mejor la cicatrización de heridas convirtiéndose en una herramienta muy importante "no sólo para evitar el dolor, picor, etc., sino también para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. En la reparación epidérmica de lo que se trata es de devolver a la piel su homeostasis y sus condiciones de barrera natural para que esa cicatrización se haga de forma más rápida, eficaz y con una mayor calidad. Como cosmético lo vamos a empezar a usar cuando la enfermera o el médico considere que estamos en fase de reparación epidérmica, es decir, cuando ya no hay una herida abierta", ha asegurado la directora científica de L'Oréal Cosmética Activa, Leonor Prieto.

Además, los asistentes al 'webinar' han podido hacerse con uno de los 1.000 ejemplares disponibles del libro 'El arte de curar las heridas' de la dermatóloga Elena Conde, que pretende ser una herramienta práctica para los profesionales dedicados al cuidado de las heridas en los centros para personas en situación de dependencia, principalmente residencias de mayores, en los que esta patología es tan frecuente.

El proyecto de elaboración y publicación de este manual ha sido posible gracias a haber sido el proyecto ganador de la 6ª edición de 'Dermatólogos desde el corazón', patrocinado por La Roche-Posay.