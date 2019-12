El 40% de los vídeos sobre dudas de vacunación tiene un discurso "antivacunas", según el CAC

Publicado 04/12/2019 13:51:43 CET

El Comb ve irresponsabilidad e insolidaridad en estas posiciones y expedienta a un médico

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 40% de los contenidos con más visualizaciones en Youtube cuando se hace una búsqueda con expresiones de duda o reticencia sobre las vacunas infantiles tiene un discurso "antivacunas", según un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) presentado este miércoles en rueda de prensa junto al Colegio de Médicos de Barcelona (Comb).

El presidente del CAC, Roger Loppacher, y el del Comb, Jaume Padrós, han expresado una "preocupación" institucional ante estos argumentos que crean desinformación, basados en falacias, y que están provocando un resurgimiento del sarampión en la Unión Europea, donde en un año se han cuadruplicado los casos, provocando 72 muertes que serían evitables con vacunas.

El informe ha analizado diez vídeos que suman 1,5 millones de visualizaciones, y posteriormente ha pedido su retirada a Youtube, que ha respondido que lo analiza: "Aunque siempre ha habido movimiento antivacunas, con Internet y las redes sociales estos contenidos han tenido más visibilidad, generando dudas y reticencias en la ciudadanía", ha observado el responsable del CAC.

"El discurso antivacunas construye un relato que cuestiona la medicina científica en su conjunto" y la eficacia de las vacunas en particular, y también incluye una trivialización de enfermedades evitables por vacunación, como el sarampión, que a pesar de ser mortales son calificadas como banales o incluso benignas en estos vídeos, ha explicado Loppacher.

En muchos casos aparecen personas que se identifican como profesionales de salud, vistiendo a veces batas blancas para generar credibilidad, lo que "es grave porque esta apariencia de legitimidad lo hace más creíble y más peligroso", y en estos han detectado un facultativo ante el que el Comb ha abierto un expediente sancionador, que puede acabar en sanción o inhabilitación.

TEORIAS CONSPIRATORIAS

Se acompañan con teorías conspiratorias y que cuestionan la seguridad de las vacunas, vinculándolas a una supuesta toxicidad y a enfermedades crónicas que aseguran que se ocultan, y en muchos casos se basan en un estudio de 1998 de 'The Lancet' que las vinculó al autismo, que resultó ser "un fraude" y parte de sus autores y otros trabajos demostraron que era erróneo.

Los 'antivacunas' también aseguran que enfermedades que se han reducido gracias a las vacunas, en realidad ha sido por una mayor higiene, ante lo que Loppacher ha reivindicado: "Una ciudadanía bien informada y crítica es el mejor antídoto para hacer frente a la desinformación en general, y a la de salud en este caso", por lo que ha apelado a la responsabilidad de todos los actores.

Desde el Comb, Padrós ha observado que estos argumentos no se basan en ninguna evidencia científica y ha calificado de "amenaza al interés público" este tipo de contenidos, que ve irresponsables e insolidarios y que no solo se alejan de la veracidad contrastada.

En muchos casos aparecen desde una apariencia seudocientífica y vinculados a terapias alternativas peligrosas, y han calado en parte de la ciudadanía en países como Francia, Italia y Reino Unido, ha alertado, aunque en Catalunya y el resto del Estado se mantiene una buena cobertura vacunal, gracias a la confianza de la población en los médicos y a la ética de estos.

En Olot (Girona) se dio en 2015 el caso de un niño que murió por difteria y que no estaba vacunado, y ha reflexionado sobre que estos discursos pueden tener consecuencias "catastróficas" y provocar una regresión.

ÉTICA Y SOLIDARIDAD

"Cuando hablamos del terreno de opiniones referidas a términos de salud y tratamientos, la libertad de expresión de los médicos no es ilimitada, sino que está vinculada al código deontológico", y apartarse de esos límites supone mala praxis, ha dicho, y ha añadido que en la comunidad científica hay consenso.

"La higiene, las alcantarillas, la potabilización del agua y las vacunas son lo que nos hizo salir de la edad media" y alargó la esperanza de vida hasta la actual, ha observado Padrós, que ha destacado el consenso médico avalado por las cifras de que las vacunas salvan vidas, evitan complicaciones y discapacidades, y son el principal factor para evitar la mortalidad infantil.

"Confianza, ética y solidaridad. Si no tenemos estos principios, esta batalla no la ganaremos, y si no la ganamos, la sociedad está muy perdida", ha dicho Padrós, que ha observado que Catalunya está en alerta, aunque no en alarma ya que hay buenos niveles de cobertura.

La experta en salud pública y jefa de Medicina Preventiva en el Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, ha observado que varios estudios sitúan a los contrarios de la vacunación en un 1,5% en Catalunya, y ha reivindicado que las vacunas son "uno de los medicamentos más seguros", ya que están sometidos a regulaciones muy estrictas con vigilancia que se extiende tras su administración.

La UE y la OMS dedicaron a este asunto una cumbre global, y según el Eurobarómentro, el 48% de los europeos cree que las vacunas no son seguras, un dato preocupante que se atribuye a la desinformación en línea y las 'fake news'.