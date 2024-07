El 30% de los españoles no se realiza revisiones de salud anuales, según un estudio

Archivo - Un estudio revela que el 30% de los españoles no se realiza revisiones de salud anuales

Archivo - Un estudio revela que el 30% de los españoles no se realiza revisiones de salud anuales - ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 30 por ciento de los españoles no se realiza revisiones anuales de salud, que son claves para detectar enfermedades de forma precoz, según ha revelado el 'Estudio Sanitas sobre Prevención en salud en España'.

A pesar de ello, el estudio señala que un 58 por ciento de los encuestados lo considera importante para poder detectar enfermedades de forma precoz; un 40 por ciento señala que es clave para controlar aspectos como el colesterol, la vista o el estado del corazón; un 39 por ciento cree que es necesario para mantenerse sano de manera general; y un 5 por ciento afirma que no le aporta nada.

Preguntados por la frecuencia con la que acuden al médico, el 43 por ciento de los españoles afirma que sí se realiza revisiones preventivas de manera anual, mientras que el 27 por ciento señala que acude a revisión cuando siente algún síntoma. Por el contrario, más de una cuarta parte de los encuestados señala que no va al médico y que solo lo hace cuándo está enfermo; y un 3 por ciento no acude a revisiones periódicas porque no tiene fácil acceso a un especialista.

Por otra parte, en cuanto a las razones por las que los españoles suelen acudir al médico, en primera posición se encuentra tener síntomas o malestar, seguido de revisiones periódicas y, por último, prescripciones médicas.

Dentro de las especialidades a las que más se acude por prevención, se encuentra en primer lugar el médico de cabecera, con un 58 por ciento; seguido de revisión ginecológica o urológica, con un 32 por ciento; oftalmología, con un 31 por ciento; y dermatología, con un 15 por ciento.

"Es clave poder detectar problemas médicos en etapas tempranas, incluso antes de que aparezcan síntomas", ha destacado el director médico de Sanitas y de Bupa Europe & LatinAmerica, César Morcillo. En palabras de Morcillo, estas revisiones son "una inversión en el bienestar a largo plazo".

En este contexto, más de la mitad de los encuestados valoraría positivamente poder hacerse un chequeo digital. De hecho, un 12,3 por ciento asegura que se lo realizaría de forma más habitual si fuera de forma online y un 16,1 por ciento señala que, sin duda, se lo haría en este formato. Además, un 24,4 por ciento declara que confiaría en el chequeo digital siempre y cuando se asegure la presencia de un médico durante el proceso. Otro dato relevante del estudio es que el 18 por ciento de los encuestados utiliza herramientas digitales para gestionar su salud mental.

Sin embargo, el director médico de Sanitas y de Bupa Europe & LatinAmerica ha subrayado que "es esencial recordar que la tecnología debe ser complementaria a la labor del médico, quien sigue siendo fundamental en la prestación de atención personalizada".