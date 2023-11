El 12 de Octubre lidera una inmunoterapia híbrida a base de anticuerpos y vacunas para hacer frente a futuras pandemias

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Hospital 12 de Octubre lideran un estudio multicéntrico sobre Covid-19 que ha permitido crear una nueva inmunoterapia híbrida que combina anticuerpos y vacunas para hacer frente a futuras pandemias provocadas por otros virus, una innovación que aceleraría la respuesta inmune sobre todo en pacientes de riesgo con patologías previas y los protegería desde el inicio de la enfermedad.

El estudio acaba de publicarse en la revista 'Advanced Science: Dendritic Cell- Mediated Cross-Priming by a Bispecific Neutralizing Antibody Boosts Cytotoxic T Cell Responses and Protects Mice against SARS-CoV-2' arrancó en 2020 en el contexto de la pandemia de Covid-19 gracias a la financiación de la Fundación BBVA.

El objetivo era buscar nuevas terapias eficaces ante la aparición de múltiples variantes del SARS-CoV-2 y la consiguiente dispersión viral y desaparición de la inmunidad, ha informado el centro hospitalario en un comunicado.

Como resultado, se ha descubierto un nuevo tipo de inmunoterapia, denominada por los investigadores como inmunoterapia híbrida, que intenta establecer un puente entre la protección pasiva basada en la administración de anticuerpos y la inmunización activa generada por las vacunas.

Esta novedad resulta especialmente interesante en pacientes de riesgo con patologías previas, que se encontraron entre los más afectados por el coronavirus, a los cuales se les activaría la respuesta inmune de forma más eficaz y quedarían protegidos desde el inicio.

El investigador del Hospital 12 de Octubre y coordinador de este proyecto, Luis Álvarez-Vallina, ha explicado que la inmunoterapia híbrida se basa en el uso de anticuerpos biespecíficos que han diseñado y patentado en el laboratorio.

"Estos anticuerpos biespecíficos en una primera fase neutralizan al virus y a continuación lo ponen en contacto con un tipo especial de célula del sistema inmune, especializada en el procesamiento y presentación de antígenos, denominada célula dendrítica, que es fundamental para la inducción de respuestas inmunes efectivas", ha explicado.

Según Álvarez-Vallina, se trata de un hallazgo muy interesante para el futuro, de cara a proteger pacientes de alto riesgo con patologías previas que en la pandemia por la Covid-19 fueron los más afectados. Será útil, según ha explicado, sobre todo en los que presentan enfermedades crónicas severas en los que la funcionalidad del sistema inmune pueda estar comprometida, a nivel local o sistémico, como los afectados por problemas pulmonares o cardiovasculares crónicos, trasplantados o inmunodeprimidos, entre otros.

En su opinión, esta nueva inmunoterapia "ofrecería protección desde el minuto cero y al mismo tiempo estaría promoviendo una respuesta inmune de su sistema adaptativo, más intensa y eficaz".

INMUNOTERAPIA HÍBRIDA

El concepto de inmunoterapia híbrida puede ser aplicable a cualquier tipo de infección viral. "La naturaleza modular del anticuerpo biespecífico que hemos creado nos permite generar reactivos a la carta y poder emplearlo en pacientes de riesgo con infecciones virales potencialmente severas", ha indicado el doctor.

La invención de esta nueva terapia ha sido patentada a través de la oficina Europea de patentes con el objetivo de interesar a empresas del sector y poder llegar a los pacientes en un periodo corto de tiempo.

El proyecto liderado por el Hospital Universitario 12 de Octubre y el Instituto de Investigación Sanitaria 12 de Octubre (i+12), con la participación de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC), el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, la Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad Complutense de Madrid.

Además, han participado investigadores de la Universidad de Aarhus en Dinamarca y la Universidad de Maryland en EE.UU., así como de la empresa biotecnológica española Leadartis, con cuya tecnología "Trimerbody" se ha podido generar el antecuerpo biespecífico.