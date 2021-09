Varias organizaciones firman un manifiesto para derrotar la meningitis en el año 2030

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Pediatría (AEP), la Asociación Nacional de Enfermería Pediátrica (AEEP), la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC) y la Asociación Española contra la Meningitis (AEM) han lanzado este miércoles un manifiesto bajo el título 'Respuesta española contra la meningitis. Objetivo Derrotar la meningitis 2030'.

El documento es la respuesta médica y social a la estrategia que ayer fijó la Organización Mundial de la Salud (OMS) para acabar con la meningitis que sigue provocando la muerte de unas 300.000 personas al año. La OMS, en colaboración con socios y expertos dedicados a la prevención y el control de la meningitis, ha elaborado la primera hoja de ruta que establece una visión y una estrategia dirigidas a derrotar la meningitis para 2030.

Esta guía incluye tres objetivos: eliminar las epidemias de meningitis bacteriana, reducir el número de casos de meningitis bacteriana prevenible mediante vacunación en un 50 por ciento y las defunciones en un 70 por ciento, así como reducir la discapacidad y mejorar la calidad de vida después de una meningitis debida a cualquier causa.

De esta forma, las asociaciones firmantes incorporan esta hoja de ruta a la estrategia nacional contra la meningitis. Esta iniciativa es una llamada de atención a los actores políticos y al resto de la sociedad a dar un paso al frente en esta lucha y asumir un compromiso de salud pública y de equidad social, en apoyo a las familias, a la crianza y a la natalidad.

En España, el sistema sanitario no cubre la variante más peligrosa que afecta a los recién nacidos; la meningitis B. "No hay criterios objetivos válidos para defender la no inclusión en el calendario vacunal. Cuando se trata de vidas no debemos hablar de estadísticas ni de costo-efectividad", defienden en su manifiesto.

El texto, que esperan que suscriban otras organizaciones, recoge y aúna las reivindicaciones de miles de afectados, familias y médicos para aprobar un protocolo nacional que establezca criterios comunes de base exclusivamente científica sin interferencias ni presiones políticas.

"Dichos criterios deben fijar pautas comunes de acceso a la vacunación para la meningitis B en todo el territorio nacional, definir normas de prevención y atención de los pacientes afectados, estrategias de rastreo de los contactos y de gestión de los centros socio-sanitarios. Es, en definitiva, la petición de que todos los niños, nazcan donde nazcan, tengan acceso a la vacuna que es, en la actualidad, la única contención contra la meningitis", remachan.