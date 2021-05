Simón asegura que se está trabajando para reducir el uso obligatorio de las mascarillas

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este lunes que se está trabajando en reducir el uso obligatorio de las mascarillas en determinados espacios al aire libre.

En rueda de prensa, Simón ha señalado que si la evolución de la transmisión del coronavirus es homogénea en España es "comprensible" que esta medida se lleve a cabo a nivel nacional y no por comunidades autónomas.

"Vamos a tener que ir progresivamente modificando la obligación de uso de las mascarillas y eso es algo en lo que estamos trabajando. Es posible que alcancemos el objetivo de tener vacunada al 70 por ciento de la población en verano y es posible que antes de alcanzarlo se llegue al acuerdo de no hacer obligatorio el uso de las mascarillas en algunos lugares abiertos", ha señalado Simón.

No obstante, ha avisado de que esta medida está incluida en una ley por lo que no se puede quitar la prohibición en 24 horas y, por tanto, no ha querido entrar a valorar si esta iniciativa se va a aprobar en julio, mediados de julio, agosto o septiembre. "Es algo que se está analizando pero se tendrá que decidir en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", ha zanjado.

