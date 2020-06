Sanofi y FEDE lanzan la campaña 'Diabetes Your Type' para destacar las formas de convivir con la diabetes

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sanofi, con el apoyo de la Federación Española de Diabetes (FEDE), han lanzado la campaña 'Diabetes Your Type', con el objetivo de dar valor a la forma de entender y dar respuesta a las diversas realidades que supone convivir con una patología crónica, desde pilares básicos como el tratamiento, la educación, las soluciones integradas y el acceso a ellas.

Como primer paso, 'Diabetes Your Type' ha seleccionado, con el apoyo de las federaciones miembro de FEDE, varios 'embajadores', con el objetivo de mostrar la importancia de la individualización y la educación en diabetes para que todas las personas con esta patología, y quienes les rodean, la conozcan.

Antonio Salinas es uno de ellos y, en este sentido, ha destacado que lo importante no es ponerse límites uno mismo. Precisamente por eso, cuando participa en campamentos de verano para niños con diabetes, un mensaje que siempre les hace llegar a los más pequeños es que podrán hacer y llegar a ser lo que se propongan.

"La diabetes no es el centro; sólo es otra parte más de la vida, en la que tendrán que estar constantemente tomando decisiones. Aquí, contar con educación en diabetes es fundamental, y así poder tener bajo control la patología y contar con calidad de vida", ha dicho.

Por su parte, María Sáez Gutiérrez, también embajadora de 'Diabetes Your Type', ha declarado que cada persona es un mundo y que la clave es conocer nuestra diabetes, motivo por el que es fundamental la educación y la formación, puesto que seguir el tratamiento adecuadamente implica un conocimiento de la patología y saber tomar decisiones.

" En este sentido, el apoyo que aportan las asociaciones de pacientes es muy importante, puesto que, además de formación, tienes la oportunidad de coincidir con otras personas en tu misma situación con las que compartir experiencias que sólo ellas pueden entender", ha argumentado.

Otra de las embajadoras de la campaña, María Pilar Fernández, ha explicado que debutó en diabetes, lo asumió con cierta naturalidad, porque en su familia eran ya muchas las que la tenían. "Al principio no me impliqué mucho, pero luego eso cambió. De hecho, ahora, para mí la diabetes es lo primero, y desde que creó la Asociación de Diabetes de Elda me integré en ella, y ahí he conocido a otras personas de las que he aprendido mucho relacionado con la patología. Desde entonces, para mí, mi principal preocupación es mi diabetes y seguir el tratamiento, porque eso me da la sensación de que tengo el resto de cosas bajo control", ha argumentado.

En este sentido, y debido a que la formación diabetológica es uno de los puntos clave y el núcleo de la atención individual de cada caso de diabetes, 'Diabetes Your Type' se centra también en la atención sanitaria única para cada uno de los pacientes, mediante el apoyo de todo aquello que implique el impulso de programas educativos, medicamentos innovadores para el tratamiento de la diabetes, soluciones integradas y programas de acceso que combinen tecnología, datos, medicamentos y servicios para obtener los mejores resultados para las personas con esta patología.