Sanidad recuerda que todas las vacunas no llegarán a principios de año y que la llegada de dosis será paulatina

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha avisado de que todas las vacunas que se desarrollen contra el coronavirus no van a llegar a principios del año 2021 y que la llegada de dosis va a ser "paulatina".

Calzón se ha pronunciado así en la rueda de prensa de presentación de la Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas (EDADES) y después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, haya informado de que las primeras vacunas llegarán a España alrededor del 4 o 5 de enero.

No obstante, Calzón ha asegurado que por ahora "no se puede confirmar la fecha" aunque ha señalado que estarán disponibles en España a principios de enero, si bien ha insistido en que "no todas" las que se van a adquirir van a llegar a comienzos de año.

"Será un proceso gradual que irá de menos a más y que se prolongará durante muchos meses, lo que nos lleva a tener que organizar la vacunación en base a los grupos prioritarios", ha dicho Calzón, para destacar la necesidad de no relajar las medidas que se saben que funcionan para contener el coronavirus.

Finalmente, Calzón ha advertido de que el día que se administre la primera dosis de la vacuna no se van a relajar las medidas de prevención de la infección, sino que deberán seguir manteniéndose.