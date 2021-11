El presidente de la Comisión del Congreso sobre vacunas califica de "espectáculo" las ausencias de PP, VOX y Cs

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación en España del Congreso, el diputado socialista Guillermo Meijón, ha calificado como "espectáculo" las ausencias de PP, VOX y Ciudadanos.

El motivo de este 'plante' es que PSOE y Unidas Podemos aprobaron, con el apoyo de sus socios, un listado de nombres en el que no figura ni la ministra de Sanidad, Carolina Darias, si su antecesor, Salvador Illa, ni tan siquiera el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.

En la última reunión de la comisión, los grupos parlamentarios pusieron en común las personas a las que cada uno quería citar para que desfilaran por la comisión. Sin embargo, silo salieron adelante los comparecientes propuestos por el PSOE y Unidas Podemos, puesto que el resto fueron desechados.

Esta decisión soliviantó tanto al PP como a Vox y Cs hasta tal punto que los dos primeros abandonaron la comisión con la advertencia de no volver mientras los dos socios del Gobierno persistieran en la idea de no aceptar nombres promovidos por la oposición.

Ciudadanos no lo hizo entonces pero sí ha resuelto no asistir a las próximas convocatorias de este órgano después de que haya quedado claro que la comisión no investigará a los cargos públicos y políticos que se pusieron de forma irregular la vacuna contra la COVID-19, un asunto con el que el partido 'naranja' ha hecho batalla.

En cambio, el presidente de la Comisión ha defendido que "la lista de comparecientes ha tenido un apoyo mayoritario de la cámara superior a la mayoría absoluta", y ha defendido que para su organización se ha escogido un "método democrático" similar al de la comisión sobre 'Kitchen', donde "no provocó este espectáculo de ausencias".

"Lamentamos las ausencias de estos grupos, pero allá cada uno con sus responsabilidades políticas", ha sentenciado Meijón, quien, en cualquier caso, se ha mostrado abierto a "abrir un segundo turno de comparecencias" para "completar" la comisión.