Montero destaca la seguridad de las vacunas y pide no relajar las medidas hasta que no haya inmunidad suficiente

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en Madrid (España), a 23 de febrero de 2021. La reunión se produce el mismo día en el que se cumplen 40 años del fallido go - EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado la "seguridad" que están demostrando las vacunas disponibles contra el coronavirus, si bien ha solicitado no relajar las medidas de prevención de contagios hasta que no haya una inmunidad suficiente en España.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha subrayado la reducción de casos de Covid-19 que se está experimentando en las últimas semanas, la cual debe "animar" a continuar con las recomendaciones sanitarias y "no relajarse".

"Si somos capaces de mantener estas medidas, seremos capaces de frenar los casos y, por tanto, los fallecimientos. El Gobierno es consciente del hartazgo y cansancio de la sociedad española porque son muchos meses, pero la esperanza es que cada día vamos conociendo más y mejores noticias sobre las vacunas, el único instrumento terapéutico disponible hasta el momento", ha detallado.

En este sentido, la portavoz del Gobierno ha insistido en que España es uno de los países que "más ha avanzado" en materia de vacunación frente al coronavirus, gracias al esfuerzo realizado por las comunidades autónomas, en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

"Ya hay más personas vacunadas con la primera dosis que personas contagiadas. Esto plantea un antes y un después porque es de esperar que estas cifras vayan incrementándose", ha señalado, para recordar que los estudios están evidenciando que las vacunas están reduciendo los ingresos hospitalarios y aumentando la capacidad de frenar el avance de la enfermedad.

Finalmente, Montero ha advertido de que, a pesar de la buena evolución de la vacunación del coronavirus, hasta que no haya un número suficiente de personas vacunadas no se pueden relajar las medidas, "ni dejar grietas" por las que el virus se pueda colar. "Hay que extremar las precauciones, no podemos relajarnos", ha zanjado.