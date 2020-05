Medicusmundi apoya la declaración de la OMS de que vacunas y tratamientos contra el covid-19 sean "bien global"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de medicusmundi internacional, Carlos Mediano, ha apoyado la declaración aprobada en la última Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que pretende que los medios diagnósticos, preventivos o terapéuticos sean considerados un bien global, al COVID 19 refuerce los sistemas de salud y protección social, sin olvidar el resto de las enfermedades.

"Pero la política se choca con la realidad", advierte, explicando que los esfuerzos por conseguir y producir una vacuna para el COVID 19 pueden hacer que se abandonen el resto de las inmunizaciones, ya que solo 4 empresas producen el 90% de las vacunas mundiales, y los países empobrecidos tienen poca capacidad de fabricación y producción, "algo que desde Medicus Mundi ya advertimos desde la anterior pandemia del H1N1".

"Y no podemos olvidar al resto de problemas que no han dejado de ser problemas de salud, sencillamente es que no se habla de ellos. Lo que ha demostrado esta pandemia es que, si bien la salud no está por encima de todo, sí afecta a todo. Una seguridad sanitaria global, como se reclama ahora, no va a solventar todos los problemas de salud, y menos si nos fijamos en enfermedades individuales solamente", añade.

Trabajar los determinantes sociales y comerciales de la salud, incluyendo los problemas medio ambientales y socio económicos más allá de la atención sanitaria, "es clave para la mejora de la salud mundial". Asimismo, observa la necesidad de una participación activa de la población.

Por otro lado considera que la evaluación de la OMS sobre su labor contra la pandemia es "muy necesaria". Aunque, añade que, "para hacer la evaluación, sería necesario ponerse de acuerdo en varias cuestiones antes de comenzar".

"La primera es decidir si queremos hacer una evaluación política o una evaluación de políticas. En la primera, el objetivo es buscar culpables, en la segunda, buscamos mejoras. Quien haría esa evaluación y cuándo se quiere esa evaluación, son otras preguntas que no son fáciles de resolver. Y, sobre todo, faltaría definir qué preguntas debería contestar la evaluación", añade.