Martinón (experto) se apoya en estudios y afirma que vacunar a los niños es "seguro" y tiene otros beneficios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Pediatría del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) e investigador en vacunas, Federico Martinón, se ha apoyado en los estudios científicos publicados y en la experiencia de vacunación que ya se ha abordado en Estados Unidos e Israel (con millones de pinchazos a niños) para afirmar que inmunizar a los menores de entre 5 y 11 años es "seguro y eficaz". Además, ha advertido de que tiene otros "beneficios", que les permitirá llevar a los más pequeños una vida "más normal".

En declaraciones a un grupo de medios este viernes, Martinón ha explicado que hay "datos suficientemente firmes" que ofrecen que la vacuna "son seguras y eficaces". Otra cosa, ha diferenciado, es si se habla en términos de "prioridad", al respecto de lo que ha aclarado qeu si es "honesto", no lo sería porque los menores sanos que se han infectado de covid-19 no han tenido complicaciones y apenas se han observado formas "graves" de desarrollarlo.

Pero dicho esto, y tras establecer que sí es prioritarios para los niños con alguna patología, y aunque "obviamente" son "más prioritarias" en otros grupos de edad (estas vacunas), ha destacado que es "segura" y "eficaz", lo cual no tiene que ver --ha diferenciado-- con el orden de prioridades.

"Independientemente de que hay otras vacunas que sean más prioritarias en la vacunación infantil", ha precisado, para añadir "lo cual no quiere decir que no sea buena o no esté indicada".

Además, el pediatra e investigador ha manifestado que la inoculación de la vacuna en este grupo de edad supone "una oportunidad para darle un beneficio adicional" a los niños, como es "poder hacer una vida normal, libre de cuarentenas y con posibilidades de viajar". Además, también supone "anticiparse" ante posibles variantes del virus que sean más agresivas, eventualmente, con los niños.

