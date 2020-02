Illa cree que en junio podría estar aprobada la ley de eutanasia y asegura que se hará con "todas las garantías"

Publicado 11/02/2020 19:11:14 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comentado que posiblemente el próximo mes de junio esté aprobada la ley de eutanasia, si bien ha asegurado que se va a elaborar con "todas las garantías" pero con la "mayor brevedad posible".

"La tramitación es la que es, los plazos son los que son pero, en todo caso, vamos a hacer todos los esfuerzos para que se haga con todas las garantías pero con la mayor brevedad posible", ha dicho Illa, después de que el Pleno del Congreso haya debatido la tramitación ley para la despenalización de la eutanasia del PSOE.

El texto ha sido tomado en consideración en la Cámara baja en dos ocasiones anteriores, si bien su tramitación decayó en ambos casos por la convocatoria de elecciones, primero en abril de 2019 y después en noviembre de ese mismo año.

Por otra parte, y preguntado por la situación actual del coronavirus y, en concreto, por el anuncio de varias compañías de no acudir a la edición de este año del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona como una medida preventiva frente al coronavirus, Illa ha asegurado que "no hay ninguna razón" de salud pública que aconseje aplazar o no celebrar este evento.

Finalmente, el ministro de Sanidad ha reiterado el mensaje de "confianza" hacia el Sistema Nacional de Salud y sus profesionales sanitarios, los cuales están "preparados" para hacer frente a "cualquier" caso que pueda ocurrir en España.