El Gobierno aclara que las vacunas caducadas tienen que "ser destruidas como cualquier otro medicamento"

Archivo - 10 January 2022, India, New Delhi: A health worker shows a vial with a dose of the Covaxin, coronavirus disease (COVID-19) vaccine, manufactured by Bharat Biotech, at a vaccination centre in a school. Photo: Karma Sonam Bhutia/ZUMA Press Wire/dp - Karma Sonam Bhutia/ZUMA Press Wi / DPA - Archivo