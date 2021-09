Los enfermeros recuerdan que sin ellos no se habría alcanzado el 70% de población vacunada contra el Covid-19

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) y la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC) han recordado que sin una "enfermería de calidad" no se habría alcanzado el 70 por ciento de población vacunada contra el coronavirus, por lo que han pedido a las administraciones que apuesten "de verdad" por la profesión.

Por ello, el Consejo General de Enfermería ha aplaudido la "enorme labor" que han realizado los profesionales durante estos ocho meses en lo que a vacunación se refiere y la que siguen llevando a cabo otros miles de compañeros en la lucha frente a frente contra el coronavirus.

"Sin duda, nuestras enfermeras han sido y siguen siendo un ejemplo a seguir en todo el mundo. Tras meses exhaustas atendiendo a pacientes COVID-19, se pusieron al frente de la vacunación masiva en toda España y han logrado números de récord, llegando a inocular casi 800.000 dosis en un solo día. A todas aquellas profesionales que han estado durante los últimos ocho meses en los centros de vacunación, pero también a los que han seguido combatiendo el virus en los hospitales, centros de salud o sociosanitarios, debemos darles todo nuestro agradecimiento y apoyarles incondicionalmente", ha dicho el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

A pesar de que la inmunidad de rebaño no se logrará actualmente con el 70 por ciento que se dijo en un principio debido a las nuevas variantes del virus, España ha alcanzado una cifra "importantísima" de vacunación frente a otros países de su entorno. Un porcentaje que, según las organizaciones, debe seguir aumentando y, a la vez, la población ya vacunada debe seguir cumpliendo con las medidas de salud como la mascarilla y la distancia física.

"Es imprescindible que todos entendamos que la vacuna no frena el contagio, sino que minimiza los riesgos de enfermedad grave. Aun así, no tiene una efectividad del cien por cien y es evidente que, aun vacunados, podríamos llegar a sufrir el COVID-19 en su forma más cruel. Debemos ser conscientes de que el porcentaje de ingresados con la pauta completa es muchísimo menor que aquellos que no se han vacunado o todavía no tienen la segunda dosis", ha destacado Pérez Raya.

De la misma forma se ha pronunciado el presidente de ANENVAC, José Antonio Forcada, quien ha recordado que "ninguna" vacuna tiene una efectividad del cien por cien. "Tendremos que alcanzar tasas de cobertura mucho más altas. En el mejor de los casos, tendríamos que vacunar entre el 90 y el 95% de toda la población. Incluso es posible que ni con ese porcentaje se alcance la inmunidad de grupo", ha explicado.

Por otro lado, Pérez Raya ha hecho un llamamiento a las administraciones porque es la hora de apostar de verdad por la enfermería. "Han estado en todos los momentos clave de la pandemia, han doblado turnos e incluso les han quitado vacaciones. Nadie ha tenido ninguna duda de que esta crisis se frenaba unidos, pero ahora son los gobiernos, tanto el central como los autonómicos, los que deben recompensar todo ese esfuerzo", ha señalado.

Y es que, prosigue, España, a pesar de jugar en los primeros puestos de la liga de la vacunación, es uno de los países con la ratio enfermera/paciente más baja de Europa. "Ya no podemos consentir esto más. Se ha demostrado que la Sanidad no funciona sin enfermeras y necesitamos que se haga una apuesta clara por contratar y mejorar las condiciones de estas", ha zanjado.