Duque dice que se tomará "todo el tiempo que haga falta" para demostrar la seguridad de las vacunas

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha asegurado que se va a tomar "todo el tiempo que haga falta" en demostrar que la vacuna, o las vacunas, contra el nuevo coronavirus son "seguras" para las personas.

El ministro, que se ha pronunciado así durante una visita al Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, ha recordado que tienen que desarrollarse varias vacunas contra el Covid-19 y que habrá que analizar cuál de ellas es la "mejor".

"Lo que no se va a hacer nunca es jugar con la seguridad. Es posible que los fabricantes nos proporcionen las vacunas, porque ya las están fabricando, pero a las personas no se les va a dar hasta que no se garantice que sean seguras y para ello se va a tomar el tiempo que haga falta", ha recalcado Duque.

Dicho esto, el ministro de Ciencia ha comentado que en España se están realizando 12 proyectos sobre vacunas y que dentro de "bastante poco" va a empezar un ensayo clínico con una vacuna desarrollada por investigadores españoles. "Una vez se demuestren que son seguras, ya se comenzará a ver a quién hay que empezar a suministrárselas", ha enfatizado.

Por otra parte, y respecto a la situación actual de la pandemia en España, Duque ha reconocido que se está "al principio" de la segunda ola, por lo que ha destacado la importancia de que "entre todos" se realicen esfuerzos para evitar que se parezca a la de marzo.

"Los ciudadanos tienen que ser muy estrictos a la hora de aplicar las medidas que nos piden las autoridades sanitarias, y las autoridades sanitarias tienen que ir por delante de los problemas que puedan estar surgiendo. No obstante, y aunque existe una preocupación, creo que lo estamos haciendo bien y que conseguiremos que la curva no sea como la de marzo", ha zanjado Duque.