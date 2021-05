El Defensor del Pueblo asegura no haber recibido "ninguna queja" por el reparto de vacunas a las CCAA

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández-Marugán, ha asegurado este martes en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del Senado, que la institución no ha recibido, hasta ahora, "ninguna queja" por el reparto de vacunas contra el coronavirus a las comunidades autónomas.

Fernández-Marugán ha acudido a la Cámara Alta a petición del Grupo Parlamentario Popular para que informarse sobre las quejas que haya recibido contra el Ministerio de Sanidad respecto a la distribución de las vacunas contra el coronavirus, ya que, según ha dicho el senador 'popular' José Ignacio Landaluce, se han producido quejas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) por parte de algunas regiones sobre el reparto de vacunas.

No obstante, el Defensor del Pueblo ha informado de que la institución no ha recibido "ninguna" sobre este asunto. "En el reparto de las dosis entre las comunidades autónomas no ha llegado al Defensor del Pueblo ninguna queja, así como tampoco una noticia que aconsejara el inicio de una actuación de oficio", ha dicho Fernández-Marugán en el Senado.

A su juicio, es "bastante normal" que no haya habido quejas porque el reparto de las vacunas se ha realizado "equitativamente" según los grupos de vacunación definidos en la estrategia de vacunación, aprobada en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

En este sentido, y tras informar que ya se han "resuelto y encauzado" todas las quejas que han recibido de determinados colectivos sobre la preocupación en el proceso de vacunación, como las personas que no vivían en su residencia habitual, los mutualistas o los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y de Salvamento Marítimo, el Defensor del Pueblo ha mostrado su "absoluta satisfacción" con el ritmo de vacunación en España.

"Tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades autónomas están realizando un correcto proceso de vacunación. Se ha hecho un esfuerzo sin precedentes y es una demostración más de la preparación y compromiso de los profesionales sanitarios y de la disposición de los ciudadanos a recibir este tipo de atenciones", ha argumentado Fernández-Marugán.

En este contexto, ha destacado el "alto número" de personas ya vacunadas en España y que, según datos del Ministerio de Sanidad a 23 de mayo, se eleva ya a más de ocho millones de personas que han recibido la pauta completa y a 16.709.939 personas que han recibido al menos una dosis.

También ha subrayado el "importante porcentaje" de dosis administradas por las comunidades, que está por encima del 95 por ciento, y la "altísima cobertura" de las personas que viven en residencias de mayores, que ronda el cien por cien. "Tenemos mejores datos que muchos países de la Europa continental y vacunar a 25 millones de ciudadanos es un éxito que no se puede dejar de señalar", ha enfatizado.

Dicho esto, el Defensor del Pueblo ha recordado que la vacunación masiva es el camino "más corto" para la reactivación social, económica y laboral, y ha valorado "positivamente" la aprobación de compra unificada de vacunas por parte de la Unión Europea.

"Es un acierto porque ha permitido que los 27 países de la Unión Europea hayamos podido resolver las cuestiones de vacunación sin grandes peleas y diferencias. De hecho, hubiéramos tenido más dificultades si hubiéramos ido por nuestra cuenta", ha recalcado, para informar de que "ya no hay problemas en la oferta de vacunas" y de que a lo largo de las próximas semanas "se irán poniendo en circulación nuevas vacunas". "Hay que hacer un esfuerzo para extender estas vacunas a otros lugares", ha zanjado el Defensor del Pueblo.

