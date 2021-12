Darias responde a Ayuso por su crítica a los sanitarios: "No es admisible cargar contra ellos en el tiempo que estamos"

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha respondido veladamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien responsabilizó a los profesionales sanitarios de los centros de salud por el colapso que se está observando en las últimas semanas, debido al aumento de los contagios de COVID-19.

"En algunos centros de salud no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos... Cada vez se ve de manera más recurrente como en algunos centros de salud, no en todos, ya empieza a haber mucha tensión, utilizan los espacios de todos para colgar sus pancartas. No todos quieren trabajar y arrimar el hombro. Es tal cual", dijo este martes la presidenta madrileña en una entrevista en 'esRadio'.

Ante estas declaraciones, los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad han advertido de que están estudiando acciones legales contra Ayuso por "falsedades, calumnias e injurias", tras unas "serias acusaciones contra los profesionales" y ante las que han reclamado una "rectificación inmediata".

Darias ha aprovechado este miércoles su intervención en la Sesión de Control al Gobierno del Congreso de los Diputados para responder a Ayuso: "Los profesionales sanitarios, especialmente los de Atención Primaria, merecen nuestro apoyo, nuestro reconocimiento y ningún reproche. No es admisible que en el tiempo que estamos carguemos contra ellos, antes al contrario".

Por otra parte, y preguntada por el líder de Más País, Íñigo Errejón, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno contra el aumento de contagios, Darias se ha limitado a contestar que se va a seguir haciendo lo mismo que "desde que comenzó la pandemia", a saber, "coordinación con las administraciones sanitarias, ir de la mano de la ciencia, con la prevención como mejor aliada y la vacunación como mejor arma para luchar contra este virus".

"La determinación del Gobierno es continuar vacunando, especialmente las dosis de refuerzo, que son vitales. Por tanto, vacunación como el arma mejor pero también prevención. La Conferencia de Presidentes es un excelente momento para seguir avanzando juntos", ha resaltado.

Errejón, sin embargo, ha cargado contra la falta de previsión del Gobierno en esta sexta ola de COVID-19. "Llevamos prácticamente dos años de pandemia, le hemos exigido mucho a la ciudadanía española y ha cumplido. Quien no ha cumplido han sido los gobiernos. Celebrar una Conferencia de Presidentes a 48 horas de Nochebuena es de todo menos anticiparse", ha criticado.

Así, el líder de Más País ha denunciado que "a la gente le cuesta mucho encontrar test de antígenos" o que "en los centros de salud no cogen el teléfono o no te dan cita". "Mucha gente ha sido dejada sola en un momento difícil. El Gobierno, antes de pedir nuevos sacrificios, tiene que garantizar más anticipación", ha remachado.