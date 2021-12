Semergen reclama a Ayuso que se retracte de sus "vejaciones y menosprecios" contra los profesionales de AP

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) ha emitido un comunicado ante las "vejaciones y menosprecios" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ponía ayer en duda "la profesionalidad y el trabajo que se realiza en Atención Primaria" en lo centros de Salud.

"A raíz de estas afirmaciones de la señora Díaz Ayuso, entendemos porque la Atención Primaria está al borde del colapso, pues queda demostrado que los dirigentes políticos desconocen la labor que realizamos y lo único que consiguen es dar falsas informaciones a la población", se lamentan.

Este martes la presidenta madrileña afirmó en una entrevista en 'esRadio', al ser preguntada por el colapso en loas centros de salud madrileños, que "en algunos centros de salud no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos... Cada vez se ve de manera más recurrente como en algunos centros de salud, no en todos, ya empieza a haber mucha tensión, utilizan los espacios de todos para colgar sus pancartas. No todos quieren trabajar y arrimar el hombro. Es tal cual".

Ante estas declaraciones, Semergen ve "fundamental" que los ciudadanos conozcan la "realidad del trabajo inmenso que se hizo y se continúa haciendo en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los enfermos COVID en los centros de salud". La mayoría de los casos y contactos de COVID se han rastreado, seguido y resuelto desde Atención Primaria, además de atender otras patologías, "pero el mensaje erróneo que se transmite a la población con declaraciones de este tipo es que los profesionales desatendemos los centros de salud", lamentan.

Y le responde a la presidenta madrileña que los responsables del colapso en Atención Primaria son las Administraciones Públicas "pues, como esta Sociedad Científica lleva denunciando desde hace muchos años, nos faltan medios materiales y humanos para dar una atención al paciente de calidad".

En esta línea, aclaran que las grandes colas que se forman en las puertas de los centros de los centros de salud se deben a que se está respetando el aforo máximo permitido, por eso, cuando el aforo está completo, nuestros pacientes esperan en el exterior.

"Los médicos de familia estamos en las trincheras, luchando día a día contra el virus y por brindar la mejor atención posible a nuestros pacientes, por lo que exigimos responsabilidad en sus declaraciones a los representantes políticos y que no difundan falsas informaciones", concluyen.