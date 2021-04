Sánchez mantiene el objetivo de vacunar con "total garantía y seguridad" al 70% de población en septiembre

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene que el objetivo es vacunar con "total garantía y absoluta seguridad" al 70 por ciento de la población española, 33 millones de personas, para finales de agosto, por tanto se mantiene la previsión del Gobierno pese a la paralización de 300.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Janssen que estaba previsto llegarán para este miércoles.

Aunque no ha hecho mención en su intervención en el Pleno del Congreso al revés que ha supuesto para la estrategia de vacunación la decisión de la compañía de retrasar la entrega de sus vacunas, tras la paralización en Estados Unidos por la aparición de seis casos de trombos en personas vacunadas con su inyección, Sánchez ha asegurado que el Gobierno "no solo quiere conseguir los objetivos, quiere superarlos".

Así, ha recordado que entre abril y junio España va a recibir 38 millones de vacunas; y una vez esté aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) la vacuna de Curevac, espera que entre junio y septiembre lleguen a España 48 millones de dosis, lo que supone 87 millones entre abril y septiembre. "Con ello nos vamos a asegurar de que cualquier personas que lo deseé pueda estar vacunada", ha advertido este miércoles.

Asimismo, ante pasados y posibles retrasos futuros, ha recordado hasta ahora estos se han producido "debido principalmente a los retrasos en las entregas de vacunas". Además, ante los últimos cambios introducidos en relación con la vacuna AstraZeneca, ha querido destacar que la estrategia de vacunación se realiza siempre bajo principios éticos y evidencia científica, junto con el consenso de las CCAA bajo el amparo del Consejo Interterritorial del SNS.

"La estrategia de vacunación es un procedimiento vivo, seguimos a cada hora las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Nuestro objetivo es vacunar con total garantía y absoluta seguridad", ha recalcado tras anunciar una próxima actualización de la estrategia de vacunación.

El Gobierno de España ya ha tramitado más de 182 millones de dosis de 5 vacunas distintas para este año y para el próximo, ha señalado Sánchez quien afirmaba que "la vacunación es la política económica más eficaz", son las que van a "permitir la recuperación" de España y, por ello, se comprometía a "acelerar el ritmo de vacunación desde la cogobernaza".

"El 2021 es el año de la vacuna y, por tanto, de la recuperación; el año en el que nos protegemos para avanzar y no nos vamos a desviar de este camino", ha añadido en un discurso que abría recordando que España se sitúa entre los países europeos con mayor vacunación, lo que le llevaba a expresar su gratitud a todas las personas que participan de esta "histórica e ingente tarea".

"HAY QUE RESISTIR UN POCO MÁS DE TIEMPO"

"Nuestro éxito llegará cuando la toda la población española este protegida", mientras, y recordando que, "aunque de manera más leve", el país se encuentra entrando en la cuarta ola pandémica, Sánchez ha insistido en que "no nos podemos relajar justo cuando estamos al final del túnel".

"Todos debemos asumir como propio el protegernos más para proteger a los demás, y hacerlo además hasta el final. Hay que resistir un poco más de tiempo para dejar atrás la pesadilla de una pandemia que se llevo por delante la vida de miles de compatriotas. (...) No podemos bajar la guardia y comportarnos como si el virus no existiera", ha añadido.

Asimismo, antes de acabar su intervención agradeciendo a los profesionales sanitarios su labor en esta pandemia y mandar nuevamente sus condolencias por las víctimas de esta "inhumana tragedia", ha asegurado que "no hay nada más duro para un político que gobernar el momento que curre una catástrofe que se lleva por delante miles de vidas".

"Las miles de vidas y sus familias me van a acompañar siempre cada día que este al frente de la presidencia del Gobierno, pero también me van a acompañar cuando ya no lo esté", se ha lamentado durante la comparecencia en el Congreso que ha ofrecido este miércoles para informar del desarrollo del estado de alarma y del Plan de Recuperación que ha diseñado el Gobierno.