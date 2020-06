MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto el interés de los lectores por una información sanitaria rigurosa y de calidad, según han dejado patente experto durante la la VI edición de 'Comunicación en Constante Evolución: información sanitaria en tiempos de internet', organizada por la Fundación Pfizer.

La jornada ha sido inaugurada por Sergio Rodríguez, presidente de la Fundación Pfizer, quien ha destacado la importancia de una correcta comunicación sanitaria a la sociedad y los principales desafíos a los que se enfrenta. "En estas fechas hemos podido comprobar su relevancia siendo, sin duda, uno de los elementos clave durante la crisis del COVID-19", ha destacado Sergio Rodríguez.

Por otra parte, el encuentro ha contado con un debate en el que han participado Marián García, más conocida como Boticaria García, divulgadora científica, nutricionista y doctora en Farmacia, y Miguel González Corral, director del Área de Salud de Unidad Editorial como ponentes, e Iñigo Lapetra, secretario de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, en calidad de moderador.

Durante la jornada se ha destacado la evolución de la comunicación en salud en España. Uno de los temas más relevantes del encuentro ha sido el referente a la telefonía móvil y a las redes sociales como los grandes hitos de la comunicación, siendo las redes sociales un medio donde la información planteada puede ser errónea.

Durante su intervención, Boticaria García ha subrayado la importancia de la correcta gestión de los bulos sanitarios explicando que "es muy difícil luchar contra los bulos y la información sobre medicamentos en internet". "Nos enfrentamos a que todo el mundo sea libre de expresar su punto de vista, pero no siempre se hace con información fiable. Para intentar contenerlos, hemos puesto en marcha un decálogo con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y #SaludsinBulos que vela por este objetivo", ha explicado.

Por su parte, Miguel González Corral ha hecho hincapié en la responsabilidad de los periodistas de salud afirmando que "la diferencia entre el periodismo de salud y otras especialidades es que nosotros tenemos una responsabilidad: hablamos sobre la salud de las personas". "No podemos permitirnos errores porque tenemos un papel muy relevante en su calidad de vida y en el manejo de sus expectativas. Si hubiera algún tipo de duda entre publicar o no, elegimos no publicar, cuando en otras secciones es al contrario. Nosotros tenemos esa responsabilidad añadida", ha afirmado.

Además, González ha mostrado su punto de vista acerca de los nuevos perfiles de divulgación explicando que "los periodistas de salud y los divulgadores científicos son una buena simbiosis, ya que se complementan a la perfección. Los divulgadores nos aportan una visión que para nosotros es difícil ofrecer y es fantástico que podamos colaborar juntos. Así, llegamos a las audiencias por una doble vía que, por separado, sería muy complicado".