El Congreso aprueba el dictamen de la comisión de investigación sobre vacunas y el Plan de Vacunación

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el dictamen de la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación en España con 169 votos a favor, 153 en contra y 22 abstenciones.

El pleno sólo ha aprobado un voto particular presentado en los términos de una enmienda transaccional impulsada por el Esquerra Republicana y PSOE, rechazando el resto de votos particulares presentados por el PNV, Unidas Podemos, PP y ERC.

El PSOE y Unidas Podemos se han enfrentado en un par de votaciones, ya que otro voto particular de ERC ha sido rechazado por PSOE pero apoyado por Unidas Podemos y la propuesta de la formación morada ha sido tumbada por el PSOE.

La enmienda pactada destaca la necesidad de impulsar ante las instituciones europeas e internacionales, la adaptación de los requisitos de obtención del pasaporte COVID-19 para que las personas que han recibido indicaciones médicas de no vacunarse puedan acceder al mismo.

No obstante, desde el PP, VOX y Ciudadanos, partidos que no participaron en la comisión por no haber sido aceptados los comparecientes propuestos, han criticado al Gobierno, tachando a la comisión de investigación de "pantomima".

"Vetaron las comparecencias del Grupo Parlamentario Popular y del resto de partidos de la oposición y sólo permitieron ir a comparecer a los que venían a aplaudir al Gobierno. En lugar de hacer una comisión equilibrada, integradora, abierta y participativa han hecho una comisión inútil, monocolor y sectaria", ha dicho el diputado 'popular' José Ignacio Echániz.

Argumentos parecidos han esgrimido desde Ciudadanos y VOX, quienes han llegado a tachar de "pantomimas" las recomendaciones y conclusiones del dictamen. "Esta comisión ha sido una obra de teatro", ha recalcado la diputada de VOX, Mercedes Jara.

Otros grupos parlamentarios, como el PNV, que se ha abstenido, han apoyado el dictamen pero han avisado de que la comisión de investigación era "innecesaria" y las conclusiones del texto aprobado pueden ser "mejorables".

"Hemos creído que la comisión era innecesaria porque no había nada que investigar sobre la campaña de vacunación y, después del trabajo realizado, ratificamos nuestra idea. El trabajo ha sido más una evaluación de los aspectos de mejora que la campaña de vacunación ha tenido", ha enfatizado la diputada del PNV, Josune Gorospe.

A juicio del Grupo Parlamentario Republicano, como así lo ha señalado el diputado Gerard Álvarez, el dictamen podría ser "mejor" y el perfil de los comparecientes en la comisión han sido "muy parecidos y monótonos, dando más protagonismo a las farmacéuticas y no tanto a los profesionales sanitarios".

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Prieto, ha defendido el funcionamiento de la comisión, asegurando que se han celebrado debates, aceptado enmiendas y, "lo más importante", alcanzado acuerdo.

"PP, VOX y Ciudadanos se negaron a participar y no tuvieron a bien hacer sus tareas. Una vez más no arriman el hombro, abandonan sus responsabilidades como diputados ante la sociedad española, ya que su único interés ha sido hostigar al Gobierno", ha lamentado, para destacar que la campaña de vacunación frente al Covid-19 ha situado a España como un "referente" a nivel mundial.

El dictamen, tal y como ha explicado el diputado socialista Guillermo Antonio Meijon se compone de dos partes, una de sobre los antecedentes, creación de la comisión y las comparecencias solicitadas, y otra con conclusiones y recomendaciones que evidencian, "de forma inequívoca" el "gran éxito" como país en la gestión de las vacunas contra el coronavirus.