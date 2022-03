Las conclusiones de la Comisión de Investigación de vacunas tendrán que presentarse antes del próximo martes

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación en España ha acordado abrir un plazo hasta el martes 15 de marzo, a las 14 horas, para que los grupos parlamentarios presenten sus propuestas de conclusiones al dictamen.

Las propuestas deberán presentarse a través del Registro electrónico de la Dirección de Comisiones, según ha informado el Congreso de los Diputados este viernes.

Desde finales del pasado noviembre, por la Comisión han ido pasando algunos de los comparecientes que los partidos socios en el Gobierno pidieron, puesto que el resto fueron desechados para esta primera tanda de comparecencias.

En esos respectivos listados del PSOE y Unidas Podemos no figuraban ni la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ni su antecesor, Salvador Illa, pero tampoco aparecía el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Esta decisión de no llamar a ninguno de los nombres planteados por el resto de grupos llevó al PP, Vox y Ciudadanos a bajarse de la citada Comisión con la advertencia de no regresar mientras los socialistas y el grupo confederal persistieran en la idea de no aceptar a los comparecientes promovidos por la oposición.

El propio presidente de la Comisión, Guillermo Meijón, llegó a calificar a finales de año de "espectáculo" las ausencias de los tres partidos de la bancada derecha del hemiciclo, dejó claro que la lista de comparecientes aprobada tuvo un apoyo mayoritario de la Cámara "superior a la mayoría absoluta" y se mostró ya dispuesto a abrir un segundo turno de comparecencias para "completar" la comisión.

Fueron precisamente los escándalos de quienes se colaron al inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus los que llevaron a Más País-Equo y Compromís a solicitar en el Congreso la apertura de esta comisión de investigación en febrero de 2021.

Sin embargo, un año después y con el grueso de la población vacunada, el PSOE sostiene que lo importante es que la Comisión se centre en conocer con detalle la estrategia de vacunación con el fin de aprender para futuras pandemias o crisis sanitarias, y no tanto en los casos puntuales. Una posición que compartía el PP, quien sostiene además que la mayor parte de los políticos señalados han dimitido y han sido reprobados públicamente.

De hecho, el esquema de trabajo que la Comisión aprobó en su día no incluía ya que se investigara a los responsables políticos que se vacunaron indebidamente y sólo habla de que se analizarían las "incidencias reseñables" registradas durante el proceso de vacunación.