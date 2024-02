MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que, durante su reunión de este viernes con las CCAA en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), "no solo" se va a abordar "la falta de profesionales" en Atención Primaria (AP), sino "qué es lo que falta les falta", a fin de "retener" su talento.

"Me preocupa la fuga de profesionales. Me preocupa que unos profesionales que han demostrado sobradamente su vocación a la hora de formarse, cuando llegue realmente a la materialización del ejercicio de su profesión, tengan unas condiciones laborales en las cuales no puedan más y echemos por tierra toda esa vocación", ha expresado García en declaraciones a los medios que han tenido lugar antes de la celebración del CISNS.

García ha recordado que hay "compañeros" que dicen que "así no se puede trabajar", y que consideran que lo que están ejerciendo no es la Medicina, sino "otra cosa". "Ver 60 pacientes al día no es Medicina. Tener unas condiciones laborales que no se ajustan a la formación no es Medicina, ni tampoco es digno que tengamos a nuestros profesionales maltratados", ha manifestado.

La ministra ha definido la AP como "la piedra angular" del SNS, y ha asegurado que "hay que cuidarla, protegerla y fortalecerla", pese a la situación actual. "Estamos en la senda de la recuperación", ha defendido García, después de criticar que, con el PP, antes de 2018, "iba directa al abismo".

"Queda muchísimo trabajo por hacer, quedan muchísimas iniciativas que poner en marcha, pero hay que decir que la AP está recuperando y está iniciando ese proceso de recuperación que hubiera sido diferente si se hubieran llevado a cabo las políticas que quería llevar a cabo el PP", ha aseverado la ministra.

García ha asegurado que, para retener el talento en AP, es necesario "el compromiso" de las comunidades para "ofrecer puestos de calidad", además de "calidad en la formación". "Para eso siempre van a tener al Ministerio de su lado", ha asegurado.

Al hilo, ha recordado que "son las comunidades las que tienen que ofrecer las plazas de todas las especialidades y, por supuesto, de la Atención Primaria". Por ello, ha afirmado que, desde el Ministerio, van a apoyar "todas las iniciativas" que vayan encaminadas a reforzar la calidad en el SNS. "Pero no vamos a estar en un deterioro de las condiciones laborales de nuestros profesionales, ni tampoco vamos a estar de la mano de las pretensiones de deteriorar la calidad de la formación de nuestros profesionales", ha apostillado.

En este sentido, ha anunciado que, durante su reunión con las CCAA, se pondrán sobre la mesa iniciativas "que tienen que ver no solamente con el refuerzo de los recursos humanos, sino también con la desburacratización; además de con la calidad, con la nueva configuración de los equipos de AP y con la accesibilidad al SNS".

CIFRAS "DISCORDANTES" EN EL ACCESO A AP

La ministra también ha lamentado las cifras "discordantes" entre diferentes CCAA en cuanto a dificultades en el acceso a AP. De hecho, ha detallado que, aproximadamente, solo un 25 por ciento de la población tiene una cita con AP en las primeras 48 horas. "Hay otras comunidades que tienen mayor acceso, pero esto lo tenemos que diagnosticar y, por supuesto, lo tenemos que tratar entre todas las comunidades". Por ello, la ministra ha destacado que el "trabajo" de este viernes es "de diálogo, de cooperación, y de cogobernanza", con el objetivo de "recuperar" la AP.

"Los profesionales podemos formar muchos profesionales, pero lo que tenemos es una fuga de talento cuando terminan la residencia. En eso, el Ministerio va a trabajar codo con codo y va a ayudar a aquellas comunidades que no sean capaces de retener el talento, poniendo encima de la mesa las condiciones laborales dignas en las cuales nuestros profesionales se queden en nuestra AP, ha remachado.

NOTA DE CORTE MIR

Preguntada sobre si se va a valorar durante la reunión la eliminación de la nota de corte del MIR para aumentar el número de profesionales en el SNS, García ha mostrado su rechazo, argumentando que no se puede "reducir la calidad" del sistema de Formación Sanitaria Especializada (FSE).

"No podemos hacer que gente que ha sacado nota negativa en un examen acceda a un sistema que de excelencia, uno de los mejores sistemas de formación del mundo", ha opinado. En este sentido, García ha asegurado que el la FSE española "atrae a mucha gente de otros países", por lo que "la exigencia de rebajar los estándares de calidad no está en las pretensiones del Ministerio".

RECLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMERAS EN 2024

Sobre la reclasificación de las enfermeras al nivel A1, García ha anunciado que espera que llegue en 2024, y ha reiterado que están "trabajando", porque no solamente depende de Sanidad, sino que también depende de Función Pública. Con todo, ha reconocido que aún no se han reunido, pero ha asegurado que están teniendo "conversaciones".

"Estamos teniendo conversaciones con los diferentes ministerios, con el Ministerio de Función Pública y Transición Digital, porque consideramos que es algo que tenemos pendiente desde hace muchísimo tiempo y que es el momento de afrontarlo", ha admitido García.