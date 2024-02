Consejeros de Sanidad del PP reclaman al ministerio que "no priorice" el déficit de médicos de AP en el CISNS

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña, como "portavoz" de los consejeros de Sanidad del Partido Popular al ser "el que más años lleva en el cargo", ha reclamado que el Ministerio de Sanidad "no priorice" la cuestión del "déficit de personal de Atención Primaria" ya que "no ha sido incluido en el orden del día del Pleno del Consejo Interterritorial de este viernes", a pesar de que los consejeros "lo han solicitado".

"Hoy tenemos un Consejo Interterterritorial muy esperado en el que vamos a hablar de la Atención Primaria y del problema que más nos ocupa a todos los consejeros que hoy estamos aquí, que es el déficit de profesionales de Atención Primaria. Este punto, curiosamente, no está en el orden del día, a pesar de que los consejeros lo hemos solicitado y no ha sido priorizado. Hablo hoy como portavoz porque soy el consejero que lleva más años en este puesto. En estos cuatro años he visto cuatro ministros y ninguno de ellos ha hecho absolutamente nada para abordar el tema de la falta de médicos", ha declarado Comesaña a los medios de comunicación a las puertas del Ministerio antes de comenzar el Consejo Interterritorial.

En este sentido, el consejero de Salud de Galicia ha recalcado que uno de los problemas fundamentales a los que se enfrentan "todos los gobiernos de todos los colores" es la "falta de médicos de familia".

"Es un insulto a la inteligencia que el Ministerio pretenda hacer ver que esta situación corresponde a una gestión de las comunidades autónomas, cuando es un problema general de todas las administraciones, incluso las administraciones que dependen del Ministerio, como la sanidad penitenciaria o Ceuta y Melilla. Todos tenemos el mismo problema", ha declarado Comesaña.

Así, desde el PP han pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, "que no convierta esta reunión del Pleno del Consejo Interterritorial en la enésima pérdida de tiempo". "No podemos seguir tolerando que el Gobierno cambie de ministro de Sanidad cada año y tenemos que empezar desde el principio. Por eso le hemos pedido que en el orden del día de este pleno expresamente esté la evaluación del cumplimiento del acuerdo de 2018 sobre el déficit de médicos de familia y se ha negado", ha sentenciado.

Asimismo, Comesaña ha asegurado que los consejeros "han pedido que se abordase directamente la propuesta de aumentar mil plazas adicionales de médicos de familia en la convocatoria del médico MIR y durante los próximos cuatro años" y que la ministra "también se ha negado". "Es una medida que, como digo, hemos reclamado comunidades autónomas de distinto signo y, como digo, se han vuelto a negar. Pedimos también que se abordase una circunstancia especial de este año, como es que los médicos MIR que comenzaron en 2020 finalizan en septiembre", ha aseverado.

"Estos cuatro años le hemos pedido al Ministerio que tomara medidas para ir adelantando y que esa finalización en septiembre no se produjese, sino que se produjese antes. No ha hecho nuevamente nada el Ministerio. Y lo que pedimos es que se renuncie sobre los efectos. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Sanidad para compensar que este año los médicos MIR finalizan en el mes de septiembre? También se ha negado a incluir este punto", ha denunciado.

De esta manera, Comesaña ha recalcado que la ministra presenta una "negativa para hablar de los temas relevantes e importantes de la sanidad pública española" y a "abordar la solución". "La ministra que apela tanto a la ciencia se ha vuelto una negacionista. Niega que el principal problema que tenemos es la falta de médicos. Y es patente, como digo, que es un problema estatal y, por lo tanto, requiere una solución estatal", ha afirmado.

"Nosotros seguiremos luchando porque el Gobierno de España en este caso reaccione una vez más ante el gran problema que tenemos en la sanidad pública. Todos los consejeros estamos exactamente en la misma situación, todos tenemos el mismo problema y los consejeros de 14 comunidades autónomas, más del 90 por ciento de la población, han firmado esta petición para que el Ministerio adopte de una vez esa reforma del sistema de formación MIR. Vamos a esperar a que el Ministerio nos diga qué medidas tiene que poner encima la mesa para abordar este tema porque la formación MIR es competencia del Ministerio", ha concluido.